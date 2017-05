Elles sont arrivées - Les asperges du Québec, un goût incomparable !







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Verte et croquante, l'asperge du Québec, ce délice printanier beauté de la nature et signe de l'arrivée du temps chaud, arrive enfin sur nos étals. Fidèle à sa promesse printanière, elle donne le ton à la belle saison. Gage de proximité et de fraîcheur, l'asperge locale est délicieuse.

On reconnaît l'asperge du Québec grâce au logo Aliments du Québec. Qu'il soit imprimé sur l'étiquette identifiant le producteur ou sur un élastique jaune, le logo Aliments du Québec se veut un gage de qualité, de fraîcheur et de saveur. De plus, en consommant des asperges du Québec, on soutient l'économie locale favorisant ainsi le développement durable.

On en profite à plein, car la saison est courte. De la fête des Mères à la Saint-Jean-Baptiste, on recherche les bottes d'asperges du Québec spécialement identifiées, pour un plaisir gustatif assuré!

De bonnes raisons de consommer les asperges du Québec

Les asperges du Québec regorgent de nutriments. Riche en fer, en magnésium, en potassium, en vitamines B et C, en fibres alimentaires et composée d'eau à 90 %, l'asperge procure un effet reminéralisant et diurétique. Elle est aussi reconnue comme un antioxydant. Quelle belle façon de commencer la belle saison!

Cuisson et conservation

Et c'est également sans plus de façons qu'elle se prête à la cuisson. Avant de cuire l'asperge, il faut couper la tige à la base afin d'enlever la partie blanche plus dure et plus fibreuse.

On peut bien sûr la plonger quelques minutes à la verticale dans un récipient profond rempli d'eau bouillante légèrement salée, mais on peut aussi la cuire à la vapeur ou au four, sur une plaque avec un filet d'huile d'olive et sel et poivre. Prêt pour le barbecue? Badigeonnez-la de votre marinade préférée et passez-la quelques minutes sur le gril, vous en décuplerez la saveur. Vous manquez de temps? Le micro-ondes fera aussi bien l'affaire, à condition de ne pas prolonger la cuisson. Les asperges sont cuites quand elles sont tendres, mais encore fermes. Il faut éviter de trop les cuire, car dans ce cas elles ramollissent et perdent leur saveur, leur couleur et surtout leur valeur nutritive. Plus elles seront fraîches, plus elles cuiront rapidement.

L'asperge à toutes les sauces

L'asperge se sert à tous les repas de la journée. Il suffit de choisir des asperges bien fraîches, dont la pointe compacte est bien ferme et de laisser votre imagination faire le reste ! En potage, en quiche, en crêpe, en omelette, en salade ou simplement comme légume d'accompagnement, nature ou nappée d'une sauce onctueuse, l'asperge du Québec ne laissera personne indifférent. Même bébé en raffolera si vous lui servez en purée!

On peut aussi servir l'asperge crue accompagnée d'une trempette à base de yogourt ou encore, la cuire pour en faire une trempette, en la passant au mélangeur avec crème sure et assaisonnement au goût. On peut aussi en garnir des canapés, la gratiner au four ou l'incorporer à un sauté à la chinoise... Faites-en votre alliée de tous les jours, elle se prête à toutes les fantaisies culinaires!

Il est recommandé d'arrêter la cuisson des asperges qui seront mangées froides en les plongeant immédiatement dans de l'eau froide, sans toutefois les laisser tremper. Elles resteront bien vertes et croquantes.

S'il est préférable de les consommer sitôt cueillies, les asperges du Québec, grâce à leur fraîcheur incomparable, peuvent se conserver jusqu'à six jours dans le réfrigérateur. Il suffit de faire tremper les tiges à la verticale, pointes vers le haut, dans un récipient cylindrique contenant un peu d'eau et de recouvrir le tout d'une pellicule plastique. On peut également les envelopper d'un linge humide dans un sac plastique perforé.

La culture et la récolte de l'asperge

L'asperge est une plante vivace et se cultive dans un sol sableux et bien drainé. La graine une fois en terre développe, pendant 1 an, des racines appelées griffes. Lorsque la griffe est formée, on la déterre pour la transplanter plus profondément dans le sol. Il faut deux ans avant que celle-ci ne produise une asperge d'une grosseur appropriée pour la consommation. La tige que l'on retrouve dans notre assiette est appelée turion.

Les deux premières années, la plante se développe et prend de la maturité. Après deux ans, on peut récolter pendant environ dix jours. Le plant atteint sa maturité après 5 ans, on peut alors récolter durant environ 35 jours.

Après les récoltes, le plant développe alors un magnifique feuillage que l'on retrouve souvent en aménagement paysager.

Saviez-vous que...

une asperge peut croître jusqu'à 15 cm par jour lorsque la température extérieure est chaude et humide

il arrive que l'on doive récolter deux fois dans la même journée

la récolte de l'asperge se fait manuellement, une à la fois

la production d'une aspergeraie peut durer jusqu'à 20 ans

L'asperge fraîche en chiffres

Il y a environ 165 producteurs d'asperges au Québec (2015).

En 2016 la production d'asperges du Québec s'est élevée à 1 382 000 kg.

La consommation d'asperges fraîches par personne annuellement au Canada a été évaluée à 0,60 kg pour l'année 2015.

________________________________________________________________________________

Recherchez le logo Aliments du Québec et régalez-vous!

SOURCE Association des producteurs maraîchers du Québec

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 12:59 et diffusé par :