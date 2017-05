Rénovation du centre communautaire Filiale 130 Victor Côté







Le gouvernement du Canada soutient le projet de rénovation de la Légion royale canadienne située à Matane

MATANE, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la Légion royale canadienne succursale 130 Victor Côté (Matane) (ci-après, « Légion royale »), contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que la Légion royale se voit accorder une aide financière de 12 500 $, sous forme de contribution non remboursable, pour procéder à la rénovation du centre communautaire Filiale 130 Victor Côté.

La Légion royale est un organisme sans but lucratif constitué depuis 1948 sous la Loi constituant en corporation la Légion canadienne de la Ligue des anciens combattants de l'Empire britannique. L'organisme a comme mission d'aider les anciens combattants et leurs personnes à charge, d'appuyer les militaires en service et de s'impliquer au sein des communautés locales et régionales.

Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront la réparation de la toiture, des portes et fenêtres, ainsi que le remplacement du revêtement extérieur. Ces rénovations contribueront à assurer la pérennité du centre communautaire Filiale 130 Victor Côté, construit en 1968.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Je suis heureux de voir que les citoyens de Matane bénéficieront de la rénovation du local de la Légion royale, grâce au Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150. Je sais que ce lieu de rassemblement est important pour les citoyens et pour nos vétérans. »

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui de la Légion royale, mobilisent et unissent nos communautés, mais aussi, de façon générale, stimulent l'activité économique au pays. Or, les infrastructures communautaires et récréatives, comme le centre communautaire Filiale 130 Victor Côté, sont des exemples parfaits d'espaces de rencontre que notre gouvernement est fier d'appuyer. Aujourd'hui, comme il y a 150 ans, l'esprit d'ouverture contribue à forger des communautés fortes. C'est aussi en de tels lieux qu'on peut mieux découvrir nos différences et apprécier les multiples cultures qui donnent vie à notre pays. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le centre communautaire Filiale 130 Victor Côté est un lieu privilégié de rassemblement pour ses membres et pour nos concitoyens matanais. La contribution de DEC est un soutien très important pour nos collectivités qui pourront bénéficier de cette infrastructure rénovée. »

Maurice Gauthier, président de la Légion royale canadienne succursale 130 Victor Côté (Matane)

