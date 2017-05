DJI lance le Spark, un drone caméra facile à prendre en main, ludique, grand public







Ce mini-drone, le premier de la société, vous permet de capter de précieux moments de l'air rien que par le gestuel

NEW YORK, 25 mai 2017 /CNW/ -- DJI, leader mondial de la technologie des drones civils et de l'imagerie aérienne, a lancé mercredi le Spark, un mini-drone facile d'emploi, ludique à piloter, qui décolle de la paume de la main pour préserver et partager ces précieux moments vus du ciel, des prises de vue de votre vie au pied levé.

Intégrant la puissante technologie de DJI, le Spark est le premier drone que les utilisateurs peuvent contrôler rien que par des gestes à la main, éliminant les barrières entre vous et votre appareil photo dans le ciel. Même si vous n'avez jamais fait voler un drone avant, vous piloterez le Spark facilement parce que la seule radiocommande dont vous aurez besoin est votre main.

Au décollage de votre main, le Spark se met automatiquement en mode Gestes offrant de nouveaux contrôles gestuels avancés comme le PalmControl qui permet aux utilisateurs de piloter le drone par les gestes de la main. [1] En mode Geste, le Spark est capable de voler plus haut, de s'éloigner, de prendre un autoportrait et de revenir simplement suivant les gestes de votre main.

« Le pilotage d'un drone caméra, par de simples gestes de la main, est un grand pas en avant vers l'objectif consistant à faire de la technologie aérienne une partie intuitive de la vie quotidienne de chacun, du travail à l'aventure aux moments passés avec les proches, amis et famille », a expliqué Paul Pan, premier chef de produit chez DJI. « Avec sa nouvelle interface révolutionnaire, le Spark vous permet de prendre de la hauteur, vous simplifiant plus que jamais la capture et le partage du monde vu de nouvelles perspectives. »

Accessoire idéal style de vie, que vous pouvez emmener n'importe où, le Spark se tient facilement dans n'importe quel sac ou presque et pèse seulement 10,6 onces (300 grammes), moins qu'une cannette de boisson gazeuse. Le Spark est prêt à décoller en quelques secondes, dès que vous en avez envie, et peut être piloté par une radiocommande, un appareil mobile ou des gestes de la main seulement. Le Spark sera disponible en cinq couleurs différentes : blanc alpin, bleu ciel, vert prairie, lave rouge et lever du soleil jaune.

Visuellement intelligent, incroyablement intuitif

Le Spark propose des options de vol, nouvelles et passionnantes, qui vous simplifient à l'extrême la capture et le partage de vos moments mémorables. Les nouveaux modes de vol intelligents QuickShot rendent la création de vidéos professionnelles aussi facile qu'amusante. Sélectionnez un mode QuickShot, et le Spark volera le long d'une trajectoire prédéfinie alors qu'il enregistre une courte vidéo, tout en suivant un sujet sur sa trajectoire.

Quatre modes QuickShot sont offerts : Fusée (fait gagner au Spark en altitude, sa caméra orientée vers le bas); Dronie (fait que le Spark vole plus haut et s'éloigne de votre sujet); Cercle (le Spark tourne autour du sujet); et Spirale (le Spark vole en spirale vers le haut en s'éloignant de l'objet). Pour chaque mode QuickShot, le Spark créera automatiquement de votre vol une vidéo de 10 secondes prête à partager sur les réseaux sociaux, où tout le monde peut apprécier vos moments précieux.

Le Spark offre également les modes de vol intelligents déjà introduits tels que TapFly et ActiveTrack. Inspiré de la technologie de vision de DJI, un nouveau sous-mode de TapFly, appelé Coordinate, permet au Spark de voler vers l'endroit que vous indiquez sur l'écran de votre appareil mobile. Le mode Direction de TapFly vous permet de continuer à naviguer dans le sens indiqué en appuyant sur l'écran. Avec ActiveTrack, le Spark reconnaîtra et suivra automatiquement un objet que vous aurez choisi, en le gardant au centre du cadre, pour vous donner des images parfaites des objets en mouvement. Que vous utilisiez TapFly ou suiviez un sujet, le système de détection 3D du Spark détectera activement les obstacles devant l'avion.

Avec la radiocommande, les utilisateurs du Spark peuvent passer au mode Sport et libérer son potentiel de vitesse qui atteint 31 mph/h (50 km/h). Le mode Sport met la nacelle en vue subjective (FPV), par défaut, de sorte que la caméra se déplace avec vous pendant que vous naviguez. Le Spark sera également compatible avec DJI Goggles pour une expérience immersive en vol FPV.

Prises de vues à l'instar d'un pro

Le Spark intègre une caméra haute performance dotée d'un capteur CMOS de 1 à 2,3 po, capable de prendre des photos de 12 mégapixels et de réaliser des vidéos HD 1080 p stabilisées. La nacelle mécanique 2 axes du Spark et sa technologie UltraSmooth réduisent considérablement les vibrations et l'effet d'obturateur pour permettre la prise, sans effort, d'images cinématographiques.

Le Spark comprend, outre de nombreux modes de prise de vue des drones DJI précédents, deux nouveautés : Pano et ShallowFocus. En mode Pano, la caméra prend des panoramas horizontalement ou verticalement, une série d'images assemblées, en ajustant automatiquement sa nacelle et son orientation. ShallowFocus vous permet d'accentuer une partie d'une image et d'adoucir le reste, créant des images à faible profondeur de champ. Une belle panoplie de filtres et de modèles d'édition automatique, disponible dans l'application DJI GO 4, permet aux créatifs d'éditer rapidement des vidéos et de les partager directement sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et d'autres plateformes de médias sociaux.

Vol sécurisé, fiable et avec précision

Le système FlightAutonomy du Spark se compose de la caméra principale, d'un système de vision orienté vers le bas, d'un système de détection 3D orienté vers l'avant, d'un double système satellite GPS et GLONASS, d'une unité de mesure de l'inertie de haute précision et de 24 coeurs de calcul puissants. Ces composants permettent au Spark de voler en stationnaire avec précision, à l'aide du système de vision, à une hauteur atteignant 98 pieds (30 mètres) et de détecter les obstacles à une distance maximale de 16 pieds (5 mètres).

Comme tous les récents drones DJI, le Spark peut revenir automatiquement à son point de départ par un signal GPS suffisant. Lorsqu'il est piloté par radiocommande, et advenant que la batterie devienne trop faible, que la connexion soit perdue ou que l'opérateur appuie sur le bouton RTH (Return to Home), le Spark retourne au point d'atterrissage prédéfini tout en évitant les obstacles sur son chemin. En outre, le Spark intègre le système de limitation géographique GEO ou NFZ de DJI, ce qui vous tient à jour sur les zones où le vol peut être soumis à des restrictions, en vertu des règlements, ou soulever des problèmes de sûreté ou de sécurité, autant de conseils qui vous aideront à faire voler votre drone en toute sécurité et de manière responsable.

Pour des performances optimales, le Spark est alimenté par une batterie LiPo à haute densité d'énergie et offre une durée de vol maximale de 16 minutes. Lorsqu'il est piloté par la radiocommande, le Spark permet une transmission vidéo de 720p, en temps réel, à une distance atteignant 1,2 mille (2 km). [2]

Prix et disponibilité

Le prix de détail aux États-Unis d'un Spark de DJI (comprenant un aéronef, une batterie, un chargeur USB et trois paires d'hélices), est de 499 $ US. Le combiné Spark Fly More Combo, comprenant un aéronef, deux batteries, quatre paires d'hélices, une télécommande, des protège-hélices, un moyeu de charge, un sac à bandoulière et tous les câbles nécessaires, est annoncé à 699 $ US. Le prix et la disponibilité d'autres accessoires pour Spark seront annoncés ultérieurement.

Le Spark sera disponible en précommande sur le site store.dji.com, à quatre magasins phare DJI (DJI Flagship Stores) et chez les revendeurs autorisés. Les précommandes du Spark commenceront à être livrées à la mi-juin. La disponibilité des options de couleur et du combiné Spark Fly More Combo peut varier selon les canaux de distribution.

DJI Care pour Spark

DJI Care Refresh pour Spark, une nouvelle garantie d'un an, plan de protection intégrale, offre aux acheteurs d'un Spark deux unités de remplacement neuves ou reconditionnées, moyennant un supplément modeste. La garantie -- DJI Care Refresh pour Spark -- est actuellement disponible dans certains pays et régions, notamment la Chine continentale, Hong Kong, les États-Unis, le Canada, 28 pays de l'Union européenne et l'Australie.

Pour en savoir plus sur DJI Spark, rendez-vous sur : www.dji.com/spark

Pour télécharger des photos : https://www.dropbox.com/sh/sdthd2okangv35t/AAADeCJLGp4y0xb3qXKu86zYa?dl=0

Pour télécharger des vidéos : http://bit.ly/DJISparkPlaylist

Pour tout complément d'information, veuillez écrire à : pr@dji.com

À propos de DJI

DJI est un leader mondial dans le développement et la fabrication de technologie de drone et de caméra novatrice à usage commercial et récréatif. DJI, fondée et dirigée par des passionnés d'hélicoptères télécommandés et experts en technologie du contrôle de vol et stabilisation de caméra, est une société qui s'attache à faire en sorte que le matériel et les plateformes de photographie aérienne et de cinématographie sont plus accessibles, plus fiables et plus faciles à utiliser par les créateurs et les innovateurs du monde entier. Les activités mondiales de DJI enjambent les Amériques, l'Europe et l'Asie, et ses produits et solutions révolutionnaires ont la faveur des clients dans plus de 100 pays, notamment dans la cinématographie, la construction, l'intervention d'urgence, l'agriculture, la conservation et bien d'autres industries.

Pour tout complément d'information, consultez les sites suivants :

Site Web : www.dji.com

Boutique DJI : store.dji.com/

Facebook : www.facebook.com/DJI

Instagram : www.instagram.com/DJIGlobal

Twitter : www.twitter.com/DJIGlobal

S'abonner à notre canal YouTube : https://www.youtube.com/user/djiinnovations

[1] Il est recommandé d'utiliser les protège-hélices, disponibles séparément, lorsque le Spark décolle de votre main ou y revient.

[2] L'aéronef, lorsqu'il est conforme à la réglementation de la FCC, doit s'utiliser avec une télécommande et être libre d'obstacles et de toute interférence. Vous devez respecter toujours, lors du vol, les lois et règlements en vigueur.

