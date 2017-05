La ministre Hajdu rencontre les chefs de file de l'industrie au sujet du Volet des talents mondiaux







Le nouveau Volet des talents mondiaux aidera les entreprises canadiennes à soutenir la création d'emplois de qualité pour les Canadiens

VANCOUVER, le 25 mai 2017 /CNW/ - Le nouveau Volet des talents mondiaux du gouvernement du Canada créera de bons emplois pour la classe moyenne de notre pays en aidant les entreprises innovatrices du Canada à avoir accès aux talents mondiaux spécialisés dont elles ont besoin pour croître et exceller.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a rencontré les chefs de file de l'industrie et du milieu des affaires à l'occasion de la Vancouver Economic Commission afin de discuter du lancement du Volet des talents mondiaux, qui aura lieu le 12 juin.

Le Volet des talents mondiaux est un élément essentiel de la Stratégie en matière de compétences mondiales et du Programme d'innovation. Il s'agit d'une des manières grâce auxquelles le gouvernement positionne le Canada à la fine pointe de l'économie changeante. Son plan est de s'assurer que les Canadiens ont accès à des emplois de qualité bien rémunérés. Cette mesure offrira un service adapté, prévisible et exécuté en temps opportun aux entreprises qui ont besoin d'attirer les meilleurs éléments mondiaux afin d'accroître leur effectif, ici au Canada, et de demeurer concurrentielles à l'échelle mondiale.

Le Volet des talents mondiaux aidera aussi les entreprises canadiennes à pourvoir des postes en demande pour lesquels il a été prouvé qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'oeuvre disponible au sein de la population active, en rendant l'accès aux talents mondiaux plus adapté à leurs besoins. La nouvelle liste de talents mondiaux dans les professions admissibles en forte demande, élaborée en consultation avec les experts du marché du travail et les intervenants de l'industrie, cible les pénuries existantes et permet d'accélérer le processus d'inscription afin de refléter les réalités de la main-d'oeuvre canadienne.

Citations

« Lorsque les entreprises peuvent croître et exceller au Canada, elles créent de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. Notre nouveau Volet des talents mondiaux permettra aux entreprises d'accéder plus rapidement et plus efficacement au processus visant à attirer les talents mondiaux et d'ainsi accroître leur effectif canadien. Nous nous assurons que le Canada demeure compétitif dans le marché mondial et nous participons à la croissance et à la réussite des industries. »

-- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu

« D'après le savoir économique au 21e siècle, les villes attirent, de manière concurrentielle à l'échelle mondiale, les capitaux, les talents et les entreprises intelligentes. Grâce à son initiative Capital Attraction, la Vancouver Economic Commission a, pendant des années, ardemment défendu les changements importants et transformationnels apportés à la politique d'immigration du Canada. Nous sommes enchantés par la mise en oeuvre prochaine du Volet des talents mondiaux. »

-- Ian G. McKay, PDG de la Vancouver Economic Commission

Les faits en bref

Le Volet des talents mondiaux est un des piliers de la Stratégie en matière de compétences mondiales du gouvernement du Canada, qui vise à soutenir la croissance des entreprises canadiennes novatrices en leur assurant un accès rapide aux travailleurs hautement qualifiés dont elles ont besoin. D'autres éléments de la Stratégie ont déjà été annoncés, notamment :

la mise en place d'une norme de service de deux semaines pour le traitement des demandes de permis de travail (et des visas de résident temporaire, le cas échéant) pour les travailleurs hautement qualifiés;

la création d'un service réservé aux entreprises voulant faire des investissements importants qui favorisent la création d'emplois au Canada ;

; la levée de l'exigence de permis de travail pour les mandats de travail de très courte durée (par exemple, de 30 jours ou moins dans une période de 12 mois) et les brefs séjours en milieu universitaire.

Les entreprises qui font une demande pour embaucher des travailleurs par l'entremise du Volet des talents mondiaux ont désormais accès à une nouvelle étude d'impact sur le marché du travail plus simple qui offre aux employeurs admissibles :

le traitement en priorité des demandes d'inscription au Volet des talents mondiaux et un service axé sur le client relativement à l'élaboration du Plan des avantages relatifs au marché du travail, avec une norme de service de 10 jours ouvrables;

des exigences flexibles en matière de recrutement;

la possibilité pour les travailleurs d'obtenir le traitement de leur demande de permis de travail en 10 jours ouvrables par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada .

Liens connexes

