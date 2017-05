Plus de 115 commerçants de la Promenade Wellington prennent part au lancement du programme PR@M-Commerce à Verdun







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Devant plus de 115 commerçants et propriétaires d'édifices commerciaux de la rue Wellington, le maire de l'arrondissement de Verdun, M. Jean-François Parenteau et le président de la SDC Wellington, M. Philippe Sarrasin ont procédé, le 23 mai dernier, à la mairie d'arrondissement, au lancement officiel du programme de subvention PR@M-Commerce destiné à la rénovation des édifices commerciaux de la rue Wellington. Ce programme de la Ville de Montréal permet aux commerçants de bénéficier d'un soutien financier pouvant aller jusqu'à 250 000 $ pour moderniser l'intérieur ou l'extérieur de leur établissement.

Lors du lancement, les commerçants et propriétaires d'immeubles commerciaux ont pu assister à diverses présentations afin de saisir les tenants et aboutissants du programme PR@M-Commerce et voir quelles ressources pouvaient les aider à réaliser leur projet de rénovation. M. Alain Martel, chef d'équipe du Service du développement économique de la Ville de Montréal a notamment expliqué les caractéristiques et critères du programme. Trois architectes des firmes ADHOC, architectes et Beaupré Michaud et associés architectes ont pour leur part présenté une analyse des façades des immeubles de la Promenade Wellington alors que des représentants du Bureau du design de Montréal ont démontré aux participants comment inclure des éléments de design dans leurs projets de rénovation.

Le maire Jean-François Parenteau s'est dit ravi par la forte participation des commerçants et propriétaires d'immeubles commerciaux au lancement du programme PR@M-Commerce. « Cela démontre le grand intérêt des membres de la SDC Wellington à contribuer à leur façon au dynamisme et au rayonnement de la principale artère commerciale de Verdun », a souligné M. Parenteau.

Les travaux admissibles au programme PR@M-Commerce sont ceux relatifs à la transformation de façades, l'aménagement des accès au bâtiment ou de terrasses permanentes, l'installation et la modification d'enseignes et d'auvents, l'éclairage extérieur, les éléments structuraux, la rénovation intérieure du commerce ou son agrandissement. Selon la longueur de la façade principale du bâtiment, le soutien financier peut être d'un maximum allant de 4 000 $ à 20 000 $ pour des honoraires professionnels en design ou de 50 000 $ à 250 000 $ pour des travaux de rénovation.

Un programme d'aide pour les aménagements en accessibilité universelle

En plus du PR@M-Commerce, les commerçants et propriétaires d'immeubles commerciaux de la rue Wellington ont maintenant accès à un nouveau programme d'aide visant à favoriser l'accessibilité universelle des commerces, soit le PAAC (Programme d'aide à l'accessibilité des commerces). Ce dernier a également été présenté aux participants lors du lancement du PR@M-Commerce. « Ce second volet s'inscrit en parfaite adéquation avec le Plan en accessibilité universelle de l'arrondissement que nous avons adopté l'an passé. J'encourage les commerçants à s'en prévaloir pour améliorer la mobilité et l'accessibilité de notre Promenade », a ajouté M. Parenteau.

Toutes les présentations faites lors de la soirée du 23 mai sont actuellement disponibles dans le site Web de l'arrondissement (ville.montreal.qc.ca/verdun), à la section Affaires et économie/Développement économique/Soutien aux entreprises.

