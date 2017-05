La ministre Qualtrough annonce le financement de la course sur route White Spot/le Tour de Delta de 2017







Le gouvernement du Canada investit dans la seule course professionnelle de vélo sur route pour hommes et femmes sanctionnée par l'UCI présentée en Colombie-Britannique

DELTA, BC, le 25 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 50 000 dollars à Cyclisme Canada pour appuyer la tenue de la course sur route White Spot/le Tour de Delta de 2017, qui aura lieu le 9 juillet 2017 à Delta, en Colombie-Britannique. Cette aide provient du Programme d'accueil de Sport Canada.

La course sur route White Spot/le Tour de Delta de 2017 donne aux athlètes l'occasion de perfectionner leurs aptitudes tout en inspirant la prochaine génération d'athlètes canadiens. La course permettra aux athlètes canadiens d'acquérir de précieux points de l'Union cycliste internationale, qui les aideront à se qualifier pour les championnats mondiaux. La course est aussi une merveilleuse occasion pour les athlètes, les officiels et les entraîneurs de bénéficier d'une bonne expérience de compétition.

Citation

« Je suis enchantée d'annoncer notre appui à la course sur route White Spot/le Tour de Delta de 2017 qui se tiendra dans la belle ville de Delta, en Colombie-Britannique, un endroit entouré d'espaces verts, de sentiers et de parcs époustouflants. Cet appui du Programme d'accueil de Sport Canada donnera aux athlètes, aux officiels et aux entraîneurs canadiens l'occasion de rehausser leurs aptitudes et leur expérience en cyclisme. Je souhaite bonne chance à tous les athlètes qui participent à cette course importante! »

? L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées

Les faits en bref

La course sur route White Spot/le Tour de Delta de 2017 aura lieu le 9 juillet à Delta, en Colombie-Britannique. Près de 150 athlètes, entraîneurs et officiels venus de 10 pays s'y rencontreront.

Les femmes et les hommes peuvent participer à la course sur route White Spot/le Tour de Delta de 2017 de l'UCI. Toutes les grandes équipes professionnelles d'Amérique du Nord et plusieurs d'ailleurs dans le monde prendront part à la course.

La course, qui fait partie de BC Superweek, est la dernière étape du Tour de Delta. C'est une course importante dans la saison de l'UCI.

Liens connexes

