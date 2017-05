Les enfants apprendront l'importance de l'inclusion en ligne pendant la Semaine éducation médias 2017







OTTAWA, le 25 mai 2017 /CNW/ - HabiloMédias, le centre canadien d'éducation aux médias et de littératie numérique, et la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) ont annoncé aujourd'hui les dates et le thème de la Semaine éducation médias de cette année. Elle aura lieu du 6 au 10 novembre et portera sur la diversité et l'inclusion en ligne pour les enfants et les jeunes.

Axé sur le thème « L'inclusion dans un monde branché : Une place et une voix pour tous et toutes », la Semaine éducation médias sera une occasion de voir en quoi la diversité des voix, des points de vue et des talents contribue à enrichir nos espaces médiatiques et numériques, et d'inviter les jeunes à créer des milieux numériques accueillants et à favoriser des échanges respectueux en ligne.

« Nous avons tous et toutes intérêt à avoir des espaces virtuels ouverts où tout le monde peut présenter son point de vue, explique Cathy Wing, codirectrice exécutive d'HabiloMédias. Si nous voulons créer en ligne une culture de la convivialité pour les enfants et les jeunes, nous devons déjà en semer les graines avec eux afin que la prochaine génération d'utilisateurs et utilisatrices et de créateurs et créatrices veillent à son épanouissement. »

« Les enseignantes et enseignants peuvent pousser les élèves à explorer les questions fondamentales de la diversité et de l'ouverture dans les relations en ligne et en personne, rappelle Heather Smith, présidente de la FCE. En tant que cybercitoyens et cybercitoyennes, les élèves ont beaucoup à apporter à ce débat en parlant de leurs expériences et en proposant des approches novatrices face à la multiplicité des voix. »

La Semaine éducation médias, un évènement annuel coparrainé par HabiloMédias et la FCE, est une façon de souligner l'importance d'enrichir les compétences des enfants et des jeunes en littératie numérique et médiatique. Plus de 100 organisations, notamment les Guides du Canada, le YWCA et des associations d'enseignantes et enseignants, collaborent chaque année en organisant des activités dans l'ensemble du Canada et à l'échelle internationale. Lancée officiellement aux États-Unis en 2015, la Semaine éducation médias est organisée dans ce pays par la National Association for Media Literacy Education.

HabiloMédias et la FCE sont fiers de compter sur l'appui de TELUS comme commanditaire platine et de Bell et YouTube comme commanditaires or de la Semaine éducation médias 2017. Restez à l'affût des prochaines annonces sur les évènements, les programmes, les partenaires et d'autres nouvelles! Vous pouvez notamment visiter le site semaineeducationmedias.ca ou vous inscrire au bulletin électronique pour ne rien manquer.

À propos d'HabiloMédias

HabiloMédias est un centre canadien sans but lucratif qui se consacre à la littératie numérique et médiatique. Son objectif est que les jeunes développent la pensée critique dont ils ont besoin pour utiliser les médias à titre de citoyennes et citoyens numériques actifs et éclairés. HabiloMédias offre des centaines de ressources de littératie numérique et médiatique aux bibliothécaires, aux parents et aux éducateurs et éducatrices sur son site Web habilomedias.ca. @HabiloMedias

À propos de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Fondée en 1920, la FCE est une alliance nationale d'organisations provinciales et territoriales qui représentent plus de 232 000 enseignantes et enseignants au Canada. La FCE est également affiliée à l'Internationale de l'Éducation, laquelle compte 32 millions de membres. @EnseigneCanada

