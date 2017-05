Prix Fleet Achievement Awards - Célébrer l'excellence dans la gestion de flottes







Fleet Complete et TELUS célèbrent les dix ans de leurs Fleet Achievement Awards (prix à la réalisation des flottes), pour récompenser leurs clients au Canada.

2017 marque le 10e anniversaire du partenariat entre Fleet Complete®, un fournisseur mondial de télématique complète pour les flottes et de technologie d'effectifs mobiles, et TELUS, l'un des plus grands opérateurs télécom du Canada. Ensemble, ils ont aidé les entreprises canadiennes à tirer parti de la plateforme de l'Internet des objets (IdO) afin d'atteindre une agilité sans précédent dans leurs opérations, dépasser leurs concurrents et promouvoir la croissance de leurs entreprises.

Pour commémorer les dix ans de ce partenariat fructueux, Fleet Complete et TELUS célèbrent leurs clients du Canada en organisant les prix Fleet Achievement Awards qui reconnaissent des distinctions dans la gestion efficace des flottes. La cérémonie officielle a eu lieu le 23 mai 2017 à Toronto et comportait des nominations pour la sécurité, l'environnement et l'innovation. Elle a remis des prix pour les meilleures pratiques et l'engagement vis-à-vis des avancées de l'industrie des flottes. Les nominés ont été choisis parmi un ensemble de candidatures des clients, où les entreprises ont dû exposer les grandes lignes des étapes qu'ils ont franchies en utilisant l'IdO pour avoir de l'impact et décrire la mesure de leur succès. Les candidatures ont soigneusement été examinées par les équipes de Fleet Complete et TELUS pour sélectionner les candidats les plus accomplis.

« Notre avons pour objectif de fournir aux entreprises un avantage concurrentiel sur le marché actuel en proposant la meilleure technologie et infrastructure de réseau pour relier les entreprises à leurs actifs sur le terrain », déclare Tony Lourakis, PDG de Fleet Complete. « TELUS est notre partenaire en innovation dans l'industrie télématique depuis 10 ans et, ensemble, nous fournissons à nos clients mutuels la fiabilité d'un opérateur mobile haut de gamme, le portefeuille de solutions le plus complet et le service à la clientèle personnalisé. Nos clients figurent parmi les meilleurs du secteur et la sélection des lauréats des prix n'a pas été une tâche facile. C'était un beau défi à relever et voir nos clients entreprendre des pas audacieux vers la réussite au cours des dix ans écoulés est la plus grande récompense que ce partenariat puisse recevoir. »

Pour leur excellence en gestion de flottes, les Fleet Achievement Awards ont été décernés à :

Prix de la flotte de l'année - Lowe's Canada

Prix de la sécurité de la flotte - Les Constructions Edguy Inc

Prix de l'environnement - Telecon

Prix attribué au pionnier - Miller Paving Limited

Prix du gestionnaire de flottes de l'année - Ledcor Group

Prix du conducteur de l'année - APPS Express

Prix de la petite entreprise de flotte - Yummy Catering

