Mission économique à Londres - Le ministre Pierre Arcand fait la promotion à Londres du potentiel des ressources naturelles du Québec

QUÉBEC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre Pierre Arcand revient d'une mission de trois jours à Londres qui avait pour objectif de promouvoir les nombreuses occasions d'affaires du secteur minier et l'immense potentiel que représentent les ressources naturelles du Québec.

Cette mission avait également pour objectif de faire valoir les perspectives de développement minier qu'offre le Québec. M. Arcand a en effet rencontré plusieurs investisseurs en marge d'un déjeuner-conférence organisé en partenariat avec la Chambre de commerce Royaume-Uni?Canada où il a présenté les secteurs énergétique et minier du Québec, rappelant notamment l'importance du Plan Nord. Le ministre a souligné les résultats du sondage annuel de l'Institut Fraser, effectué auprès des sociétés minières, lesquels placent le Québec au sixième rang mondial des territoires les plus attrayants pour l'investissement minier sur un total de 104 régions sondées.

Le ministre Arcand a aussi profité de cette tribune pour exposer les grands objectifs de la Politique énergétique 2030, en plus de faire connaître les possibilités que le Québec offre à ses partenaires sur la scène internationale en matière d'énergies renouvelables.

« Cette mission nous a permis de consolider nos liens avec le milieu des affaires de l'une des capitales financières les plus importantes au monde et de promouvoir le leadership du Québec dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles. Notre objectif est de moderniser notre économie et, pour y arriver, nous devons pouvoir compter sur nos partenaires commerciaux. Notre gouvernement a mis en place des mesures structurantes dans les dernières années et s'est doté d'une vision claire et ambitieuse pour le développement minier durable au Québec. La relance des investissements miniers démontre que notre plan fonctionne et que le Québec est plus que jamais dans le peloton de tête des territoires les plus propices à attirer des investisseurs ».

Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte?Nord

L'industrie minière au Québec

Près de 3 G$ d'investissements annuellement pour le Québec;

Plus de 25 000 emplois directs et indirects;

Une main-d'oeuvre qualifiée;

8,3 G$ en valeur de ventes en 2016;

Production minière diversifiée : 28 minéraux différents (15 métaux et 13 minéraux industriels);

24 mines actives et près de 30 projets miniers;

De ces projets miniers, 80 % visent l'exploitation de gisements d'or ainsi que de minéraux et métaux émergents, soit le graphite, les terres rares et le lithium. Ceux-ci sont à l'origine de filières stratégiques à haut potentiel permettant l'expansion des technologies de pointe, entre autres l'électrification des transports.

