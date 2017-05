Coup d'envoi de la campagne PROSPÉRITÉ.QUÉBEC en Estrie!







SHERBROOKE, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a procédé aujourd'hui au lancement du mouvement PROSPERITE.QUEBEC en Estrie, une campagne destinée à mobiliser les décideurs, la communauté d'affaires et les collectivités, autour de l'importance de valoriser l'entrepreneuriat, l'innovation et la réussite des entreprises et leurs contributions à la prospérité du Québec.

À ce titre, une personnalité issue du milieu des affaires de la région a accepté d'agir comme ambassadrice de la prospérité dans sa région : Francine Guay, présidente du CA de M.I. Intégration.

« L'Estrie dispose de nombreux atouts : une effervescence entrepreneuriale admirable, une main-d'oeuvre compétente et talentueuse, des leaders visionnaires et innovants, des infrastructures stratégiques et des établissements d'enseignement bien impliqués. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que les forces vives de la région adhèrent à la campagne PROSPERITE.QUEBEC avec enthousiasme », a souligné le président-directeur général du CPQ, Yves-Thomas Dorval.

« La région estrienne tire bien son épingle du jeu au chapitre économique. Des investissements sont annoncés aux quatre coins de l'Estrie, la confiance est de mise et la communauté d'affaires manifeste sa foi dans l'avenir. Notre gouvernement est toujours présent pour soutenir cette vitalité qui nous conduit toutes et tous vers la prospérité », a déclaré M. Luc Fortin, député de Sherbrooke et ministre responsable de la région de l'Estrie.

La vitalité économique des régions est au coeur de la prospérité du Québec. Cette tournée est donc aussi l'occasion de mieux comprendre les forces et les défis de chacun des territoires rencontrés. L'Estrie s'ajoute ainsi à plusieurs régions qui ont été la rampe de lancement du mouvement, parmi lesquelles : l'Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, les Laurentides, Laval et la Côte-Nord.

« Les municipalités jouent un rôle de premier plan dans l'économie des régions, en Estrie comme partout ailleurs au Québec. Par leur leadership et leur vision stratégique du développement de leur communauté, les élus locaux sont les mieux placés pour créer un environnement propice à l'investissement, à l'emploi et à la création de richesse. Le déploiement du Quartier Well inc. constitue d'ailleurs un bel exemple de collaboration entre la Ville de Sherbrooke et ses partenaires privés qui profitera à l'ensemble des citoyens. Je suis fier de joindre ma voix à l'initiative du CPQ afin d'envoyer un signal clair quant à la volonté du milieu municipal de travailler avec les gens d'affaires pour rendre nos communautés plus prospères », a déclaré M. Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke, président de l'Union des municipalités du Québec et président d'honneur de la campagne PROSPERITE.QUEBEC en Estrie.

Au cours des prochains mois, madame Guay devra sensibiliser la communauté d'affaires de la région aux vertus de la prospérité, inviter d'autres personnalités à poursuivre le mouvement, valoriser les retombées des initiatives entrepreneuriales et encourager un dialogue social constructif autour des projets émergents.

« Je suis très fière de m'associer au CPQ pour la campagne PROSPERITE.QUEBEC. Je crois fortement au secteur manufacturier en tant que vecteur de richesse, créateur d'emplois valorisants et remplis de défis intéressants. Mais c'est un secteur qui doit s'adapter davantage, notamment au chapitre de l'innovation, du service-client, de la responsabilité sociale et de la compétitivité. J'aime m'impliquer dans le développement de notre région et je trouve important que l'on prenne du recul et que l'on pense à l'avenir », a déclaré madame Guay.

Le CPQ tient à remercier les partenaires de la campagne PROSPERITE.QUEBEC, notamment BRAD et Initiative Intrapreneuriale, ainsi que les partenaires de l'événement pour leur collaboration, soit la Chambre de commerce de Sherbrooke, Entreprendre Sherbrooke, Sherbrooke Innopole et la Ville de Sherbrooke.

« La prospérité, c'est l'affaire de tous et c'est l'addition de petits gestes qui font la différence. Mais le Québec doit renouer avec le goût et la fierté de la réussite, car c'est le niveau de vie de l'ensemble de la population qui va pouvoir en bénéficier! », de conclure M. Dorval.

A PROPOS DU CPQ

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec. www.cpq.qc.ca

À PROPOS DE LA CAMPAGNE PROSPERITE.QUEBEC

La campagne PROSPERITE.QUEBEC est un vaste mouvement de mobilisation regroupant tous les individus et toutes les organisations qui croient au potentiel extraordinaire du Québec et qui désirent le libérer davantage de façon responsable et durable, au profit de l'ensemble de la société. Pour plus d'informations, visitez le site http://prosperite.quebec/!

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 12:30 et diffusé par :