Appassionata lance sa programmation 2017-2018 - Un programme qui foisonne de nouveautés

MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Depuis maintenant 15 ans, l'orchestre de chambre Appassionata occupe une place de choix au sein de la communauté artistique montréalaise alliant grands concerts et mission éducative. « C'est cet héritage voué à l'éducation et à l'excellence artistique qui m'a convaincu de rejoindre cette aventure musicale et humaine », lance Jean-Philippe Tremblay, nouveau directeur artistique d'Appassionata.

La saison 2017-2018 est placée sous le signe de la découverte et du partage! Nos musiciens virtuoses s'attaqueront à des chefs-d'oeuvre du répertoire orchestral dans des arrangements et réductions inspirés des célèbres concerts de « salon » viennois du début du XXe siècle. Appassionata est le véhicule rêvé pour faire revivre cette riche époque musicale.

Des arrangements hors du commun

Mahler revue par Schoenberg, Mozart par Lichtental et Moussorgsky par Julian Yu, sont quelques exemples des surprises qui animeront une nouvelle vision basée sur l'excellence des quinze dernières saisons d'Appassionata. Le tout auprès de solistes chevronnés tels Marc Hervieux, Stéphane Tétreault, Valérie Milot et d'artistes de la relève tels le compositeur Leo Purich et l'altiste Marina Thibault. Grâce à de généreux donateurs qui partagent notre envie de redonner à notre communauté, ces grands concerts seront offerts en reprise à la Société des Arts en Milieu de Santé (SAMS).

Musique, Maestro!

Notre série Musique, Maestro! comportera deux volets : les concerts Famille et les matinées scolaires. L'auteur Mathieu Boutin a spécialement écrit deux nouveaux spectacles famille, La Crème de Crémone et Génération Mozart, tous deux racontés par Pascale Montpetit. En collaboration avec la Fondation Arte Musica (Salle Bourgie), ces contes musicaux seront également offerts à des élèves du primaire. Finalement, Musique, Maestro! visitera les étudiants dans leurs écoles et leurs offrira des ateliers, des cours ainsi que du mentorat. « C'est un grand honneur et un bonheur pour moi de me joindre à l'équipe et aux musiciens d'Appassionata. Cet ensemble dont la qualité m'étonne de plus en plus mérite toute la reconnaissance du public et nous espérons vous compter parmi nous lors de nos activités et concerts! », d'ajouter Jean-Philippe.

Une période de transition fort occupée

C'est au dernier concert de 2016, à la fin d'octobre, que fut annoncé l'arrivée de Jean-Philippe Tremblay comme directeur artistique d'Appassionata. Il continue de diriger l'Orchestre de la francophonie au cours de la période estivale, ce qu'il fait depuis quinze ans. Depuis le début novembre, les deux conseils ont convenu de former un conseil exécutif conjoint, de regrouper les bureaux à une même adresse, d'embaucher un nouveau directeur général pour les deux orchestres et de coordonner les activités de levée de fonds. Durant cette période de transition, le directeur artistique a préparé la programmation des deux orchestres.

Appassionata innove

Le dernier des grands concerts prévus, le 8 mai 2018, propose une toute nouvelle formule avec l'Apéro concert, à 18h, suivi du concert à 19h, alors que le DJ Brace se joindra à l'orchestre. Enfin, à la suite des trois représentations, l'orchestre présentera des reprises dans des institutions du milieu de la santé, en collaboration avec la Société pour les arts en milieu de santé (SAMS).

À propos d'Appassionata

Appassionata est un orchestre de chambre à vocation sociale qui existe depuis 2001. Composé de 19 musiciens réguliers, l'orchestre présente plusieurs concerts chaque année au Québec. Depuis ses débuts, il s'est produit au Canada et aux États-Unis puis il a enregistré quatre CD's. Il a été entendu régulièrement sur les ondes de Radio-Canada et de Radio-Classique.

Soucieux de faire une différence dans sa communauté et d'allumer une flamme artistique chez les jeunes, Appassionata a mis sur pied un ambitieux programme jeunesse. Depuis 2010, c'est plus de 6 500 élèves du primaire qui ont vécu une expérience humaine et musicale exceptionnelle grâce aux ateliers interactifs animés par une musicienne et un comédien avec la présentation de spectacles tels Le carnaval des animaux et autres ainsi que le film oscarisé Pierre et le Loup. L'objectif des prochains trois ans vise à offrir plus de 50 ateliers d'éveil musical et inclura la présentation d'une série de concert afin d'atteindre des milliers d'enfants.

