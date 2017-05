Le ministre Laurent Lessard annonce un investissement de 122 100 $ pour la restauration du moulin du Portage







LOTBINIÈRE, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 122 100 $ à la Société des amis du moulin du Portage pour la réalisation de travaux de restauration sur cet immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Le député de Lotbinière-Frontenac, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide financière versée en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications permettra notamment à l'organisme de restaurer la toiture en bardeaux de cèdre.

Construit entre 1815 et 1817, le moulin du Portage est le second moulin de la seigneurie de Lotbinière. Son architecture est représentative des moulins à farine actionnés par la force de l'eau qui ont été construits le long de plusieurs rivières du Québec.

Citations :

« Le moulin du Portage, qui vient de célébrer ses 200 ans, loge maintenant en ses murs une salle de spectacle qui accueille chaque année plusieurs artistes de renom. L'investissement que nous annonçons aujourd'hui montre bien la volonté de notre gouvernement de préserver les éléments significatifs de notre patrimoine et de maintenir nos infrastructures culturelles en bonne condition. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Cette annonce constitue une excellente nouvelle pour ce témoin important de l'histoire de Lotbinière et du Québec. Je remercie la Société des amis du moulin du Portage pour les efforts qu'elle a consentis au fil des ans pour assurer sa sauvegarde et pour le mettre en valeur. »

Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec



