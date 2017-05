Assurer la croissance économique de Montréal en misant sur l'innovation







Le ministre Bains souligne les avantages d'un plan de 950 millions de dollars visant à accélérer l'innovation, à créer des emplois et à stimuler la croissance

MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW/ - Si Montréal est un chef de file mondial dans les domaines des technologies du jeu, de l'intelligence artificielle, de l'aérospatiale et des sciences de la vie, c'est grâce à la créativité de sa main-d'oeuvre hautement diversifiée et compétente qui se perfectionne continuellement pour être en mesure d'occuper les emplois bien rémunérés de la classe moyenne, aujourd'hui comme demain.

C'est le message qu'a livré le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, lors d'une allocution prononcée dans le cadre de la conférence internationale C2 Montréal. L'événement porte sur l'avenir du monde des affaires et réunit des dirigeants d'entreprise, des innovateurs, des éducateurs et des décideurs.

Plus tard, le ministre Bains s'est adressé à des dirigeants du milieu des affaires et à des décideurs québécois lors d'une rencontre chapeautée par le Conseil des relations internationales de Montréal, un organisme non partisan qui s'emploie à promouvoir une meilleure compréhension de la place que le Canada occupe dans le monde.

Le ministre Bains a parlé du plan du gouvernement du Canada visant à accélérer l'innovation dans les domaines à forte croissance où le pays est un chef de file mondial. Il a fait le point sur le processus national qui mènera à la sélection d'un maximum de cinq supergrappes d'innovation qui recevront au total 950 millions de dollars.

Les emplois, les entreprises et les possibilités d'affaires issus de l'Initiative des supergrappes d'innovation aideront les Canadiens à se doter des compétences de pointe, spécialisées et demandées dont ils ont besoin pour occuper les emplois bien rémunérés de demain.

Cette initiative, qui s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences, constitue un investissement fédéral dans l'innovation d'une envergure rarement vue dans l'histoire du pays. Les demandes de financement seront acceptées de la part de consortiums dirigés par l'industrie et regroupant de grandes et de petites entreprises. Les consortiums dirigés par l'entreprise devront fournir un financement égal à celui qu'ils demanderont dans le cadre de l'Initiative des supergrappes d'innovation.

Les propositions seront évaluées sous plusieurs critères : la stratégie proposée pour créer des entreprises et en assurer la croissance; la création d'emplois nécessitant des compétences de pointe; le soutien à l'acquisition des connaissances et des compétences dont les Canadiens ont besoin pour occuper les emplois de demain; la capacité d'attirer des investissements privés; et la création d'une activité économique importante qui accroîtra la prospérité des Canadiens.

Citation

« Montréal et le Canada sont des destinations internationales où foisonnent des idées nouvelles et ambitieuses. Notre investissement dans les supergrappes contribuera à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et à soutenir la croissance économique. Le Plan pour l'innovation et les compétences aidera les Canadiens à se doter des compétences dont ils ont besoin pour obtenir les emplois d'aujourd'hui et de demain. Cet investissement dans l'innovation sera un moteur de création d'emplois. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Le Plan pour l'innovation et les compétences prévoit notamment les investissements suivants :

950 millions de dollars sur cinq ans pour établir les supergrappes d'innovation.

L'Initiative des supergrappes d'innovation est une stratégie pluriannuelle visant à faire du Canada un pôle mondial de l'innovation, à créer un plus grand nombre d'emplois bien rémunérés et à élargir les rangs de la classe moyenne.

un pôle mondial de l'innovation, à créer un plus grand nombre d'emplois bien rémunérés et à élargir les rangs de la classe moyenne. Les supergrappes sont des zones à haute densité d'activités commerciales où naissent des innovations et où sont créés bon nombre d'emplois de la classe moyenne, pour aujourd'hui et pour demain. Les supergrappes attirent de petites entreprises et de grandes entreprises qui collaborent avec des universités, des collèges et des organismes à but non lucratif pour concevoir des solutions commercialisables.

2,3 milliards de dollars pour appuyer la recherche en matière de technologies propres ainsi que le développement de ces technologies, leur démonstration et leur adoption, et le développement des entreprises canadiennes.

125 millions de dollars pour attirer et retenir au pays des chercheurs renommés dans le domaine effervescent de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage en profondeur.

400 millions de dollars sur trois ans pour augmenter le capital de risque disponible pour les entrepreneurs canadiens qui en sont à un stade plus avancé de développement.

La Stratégie en matière de compétences mondiales, qui sera lancée le 12 juin. Cette stratégie permettra aux entreprises canadiennes de recruter plus rapidement et plus facilement des gens de grand talent à l'échelle mondiale.

Innovation Canada , une nouvelle plateforme qui accélérera et facilitera la tâche des innovateurs canadiens souhaitant accéder aux programmes fédéraux qui soutiennent la croissance des entreprises.

