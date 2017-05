Stratégie maritime - Volet tourisme - Investissements de plus d'un million de dollars pour la Marina de Bonaventure







BONAVENTURE, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'appuyer la réalisation de la deuxième phase de développement de la Marina de Bonaventure, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 335?000 $ sur un investissement total de 1?008?225 $. Le projet consiste entre autres en l'ajout de 20 places à quai, dont 18 seront désormais réservées aux visiteurs de passage, et à effectuer des travaux de construction et d'agrandissement d'infrastructures, dont l'aménagement d'une desserte de carburant.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et au nom de la vice-première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault.

L'aide financière provient du programme Stratégie maritime - Volet tourisme du ministère du Tourisme, à hauteur de 235?000 $, et du Fonds d'aide aux initiatives régionales du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, pour un montant de 100?000 $.

Citations :

« En plus de bonifier l'expérience offerte aux touristes, ce projet permettra d'accroître l'achalandage et les recettes touristiques de la région. Je suis fier du soutien apporté par mon gouvernement à la réalisation de ce projet. Il contribuera à coup sûr à rendre la marina plus invitante et à en faire un port nautique reconnu, notamment par l'accroissement de sa capacité et par la présence d'infrastructures et de services de plus grande qualité. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine

« L'un des facteurs de succès importants du développement touristique s'inscrit dans la cohérence des actions de tous les intervenants de l'industrie. Je me réjouis du fait que le projet de la Marina de Bonaventure reçoive un appui important de son milieu et qu'il réponde aux priorités touristiques de la Gaspésie. Sa réalisation sera bénéfique à l'ensemble des marinas de la baie des Chaleurs et aux attraits à proximité, lesquels sont des partenaires potentiels pour structurer l'offre touristique de la région. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Ce projet d'investissement majeur est une démonstration éloquente du pouvoir des leviers financiers mis en place par notre gouvernement, comme le Fonds d'aide aux initiatives régionales. Conjugué aux idées et au talent des acteurs régionaux, ce fonds donne un élan au dynamisme économique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Je salue aujourd'hui toute la détermination des intervenants de la Marina de Bonaventure. Elle est, sans aucun doute, à l'origine de ce projet porteur que nous appuyons fièrement. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le gouvernement du Québec reconnaît le tourisme nautique comme un axe de développement important de la Stratégie maritime et reconnaît tout le potentiel de création d'emplois lié à son économie. Le projet annoncé aujourd'hui contribuera à rehausser l'attractivité d'un produit priorisé dans la Stratégie et situé dans la baie des Chaleurs, un plan d'eau exceptionnel. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

La Marina de Bonaventure est un organisme sans but lucratif situé sur la pointe de Beaubassin.

En plus de l'ajout de places à quai, portant le total à 96, la deuxième phase de développement permettra :

l'aménagement d'un quai de services pour la desserte de carburant,

la construction d'une nouvelle rampe de mise à l'eau,

des travaux de protection et d'aménagement des berges et d'aménagements de surface, et

l'agrandissement de la capitainerie.

Le Fonds d'aide aux initiatives régionales vise à soutenir le développement économique et touristique de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine afin de favoriser la création d'emplois et de richesse. Les projets soutenus ont comme objectifs l'amélioration de la compétitivité et l'augmentation de la production de biens à valeur ajoutée.

Pour en savoir plus au sujet de la Stratégie maritime, ou pour la consulter, visitez le www.strategiemaritime.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 12:22 et diffusé par :