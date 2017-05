Annonce des artistes en spectacle à la Journée des Autochtones en direct







WINNIPEG, MB--(Marketwired - 25 mai 2017) - Le pays parle déjà avec enthousiasme de la diffusion de la Journée des Autochtones en direct (JAD) d'un océan à l'autre cette année, à l'occasion de Canada 150. On a fait l'annonce aujourd'hui des 70 artistes et plus de renommée, dont des lauréats et des artistes de la relève en musique et à la télévision, qui participeront à la fête.

Charlie Major, Classified, Daniel Lanois, Derek Miller, Digawolf, Don Amero, Florent Vollant, George Leach, Iskwé, LightningCloud, Nelly Furtado, Neon Dreams, Radio Radio, Taboo et Zachary Richard en sont des exemples. Pour consulter la liste complète, visitez jaendirect.ca.

La Journée des Autochtones en direct sera la plus grande jamais organisée et comptera des scènes à Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Yellowknife, Edmonton, et Vancouver.

Cette 11e édition rassemblera les Canadiennes et les Canadiens et soulignera les réalisations des peuples autochtones dans le cadre d'activités culturelles et de musique, contribuant en même temps au mouvement national de réconciliation. Pour réunir le pays tout entier, le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), avec l'aide financière du gouvernement du Canada par le truchement du Fonds Canada 150, fait passer à l'histoire cette plus grande célébration de la Journée nationale des Autochtones. APTN souhaite aussi souligner le soutien de nos partenaires nationaux - l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), le Groupe Investors et le Groupe Banque TD -, et les en remercier.

La JAD continue d'évoluer et mettra en vedette des éléments de la scène artistique et culturelle des huit régions. Des artistes Inuits, Métis et des Premières Nations s'exécuteront sur scène pour faire vivre en direct une expérience palpitante de l'expression autochtone contemporaine qui passera par la fusion des genres musicaux, des langues, des styles et des arts interdisciplinaires. Le chant de gorge et le beat box se mélangent en inuktitut et en français; des artistes du Nord forment la première chorale inuite jamais créée de chant de gorge; et des hôtes portant les plus beaux vêtements et bijoux des designers autochtones n'en sont que quelques exemples. Cette année sera l'année du talent inégalé imbriqué dans la mosaïque de toutes les nations qui composent le paysage de ce pays.

La diffusion multiplateforme de la Journée des Autochtones en direct restera dans les annales de la diffusion : écoutez en direct à la télé d'APTN ou en ligne à jaendirect.ca, ou encore sur les radios autochtones. Le concert de la Journée des Autochtones en direct, d'une durée de 7 heures, sera diffusé le 21 juin à partir de 19 h et jusqu'à 2 h HE sur APTN.

Une émission spéciale sur les artistes émergents de chaque ville hôte de la Journée des Autochtones en direct précédera la diffusion du spectacle et sera disponible en direct à l'adresse jaendirect.ca.

Pour savoir qui jouera dans votre ville ou obtenir de plus amples renseignements sur les activités de la journée, dont les cérémonies du feu sacré, les danses rondes, les artisans, les activités pour les enfants et plus, visitez jaendirect.ca ou suivez la scène sociale d'APTN. Tout le monde est invité à se joindre à la conservation à n'importe quel moment sur Twitter ou Instagram en utilisant les mot-clic #JAD2017 et #ADL2017. Les messages seront partagés avec l'auditoire des médias sociaux d'APTN.

Au sujet de la Journée des Autochtones en direct

La Journée des Autochtones en direct se tient depuis 2007 et est la plus grande célébration annuelle de la Journée nationale des Autochtones, une célébration de la culture et du patrimoine des peuples autochtones et du solstice d'été au Canada. Le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) présente gratuitement les festivités de jour et le concert en soirée depuis Winnipeg, au Manitoba, et organise presque chaque année une scène jumelle ailleurs au pays. La diffusion multiplateforme EN DIRECT du concert est accessible à l'ensemble de la population canadienne et à l'étranger sur les ondes d'APTN, à la radio et en ligne. Pour de plus amples renseignements, visitez jaendirect.ca.

Au sujet de la Journée des Autochtones - Une célébration de la culture et du patrimoine des peuples autochtones

La Journée des Autochtones est une journée qui permet à tous les Canadiens de découvrir et de souligner le patrimoine original, la diversité culturelle et les réalisations et contributions remarquables des peuples Inuits, Métis et des Premières Nations. Elle a été célébrée pour la première fois le 21 juin 1996 après avoir été reconnue par une proclamation du gouverneur général de l'époque, Roméo LeBlanc. La Journée nationale des Autochtones s'inscrit dans le cadre du programme Le Canada en fête! même si elle n'est pas reconnue comme jour férié par la plupart des provinces.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/24/11G139654/Images/Photo_Cred_Cass_Rudolph-07febbc1170fa93aa83fc2514b124ff3.jpg



Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 12:33 et diffusé par :