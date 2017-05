Le Barreau présente ses prix de 2017







Professionnels juridiques exceptionnels honorés à la cérémonie annuelle

de remise des prix

TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les membres des professions juridiques de l'Ontario ont été reconnus pour leurs grandes contributions professionnelles à leurs communautés lors de la cérémonie de 2017 de remise de prix du Barreau le 24 mai 2017, à Osgoode Hall à Toronto.

« Les prix remis ce soir sont parmi les honneurs les plus élevés que le Barreau du Haut-Canada accorde, a déclaré le trésorier Paul Schabas aux personnes présentes à la cérémonie. Il est important que nous reconnaissions publiquement les personnes qui apportent distinction et honneur à nos professions. Ce faisant, nous ne reconnaissons pas seulement les contributions qu'ils ont faites, mais nous les citons comme des modèles à suivre par les autres membres, réaffirmant ainsi la confiance du public dans nos professions ».

Voici les points saillants des biographies des 11 lauréats de la Médaille et autres prix.

Médaille du Barreau

Patrick Case, Guelph : Admis au barreau en 1988, Patrick Case a démontré qu'il pouvait jouer un rôle de premier plan en défendant la justice sociale dans les questions d'équité et de racisme. Il a tracé la voie dans l'établissement de politiques et de pratiques contre le racisme.

Larry Chartrand, Ottawa : Admis au barreau en 1991, le professeur Larry Chartrand est bien connu pour son travail de promotion des droits des Autochtones et des Métis. C'est un chef de file et un innovateur dans l'étude du droit des Autochtones, et un des principaux experts au pays en ce qui concerne les droits constitutionnels des Métis.

Sarah E. Colquhoun, Thunder Bay : Admise au barreau en 1984, Sarah Colquhoun est une leader reconnue dans le nord-ouest de l'Ontario. Elle a consacré sa carrière à offrir plus de justice sociale aux personnes à faibles revenus et aux peuples des Premières Nations.

Michael Eizenga, Toronto : Admis au barreau en 1991, Michael Eizenga est un incontestable chef de file en ce qui concerne les recours collectifs. On le connait également pour son engagement exceptionnel dans les services publics et le bénévolat.

Marie Henein, Toronto : Admise au barreau en 1992, Marie Henein est reconnue pour ses exceptionnels talents d'avocate de la défense en droit criminel, profondément et fermement engagée dans l'administration de la justice et la primauté du droit.

Joanna Radbord, Toronto : Admise au barreau en 1999, Joanna Radbord est reconnue pour ses nombreuses contributions aux droits des personnes LGBTQ, au droit constitutionnel, au droit de la famille et aux droits de la personne en Ontario.

Gary Yee, Toronto : Admis au barreau en 1985, Gary Yee est reconnu pour son militantisme et sa défense des communautés chinoises et autres groupes racialisés, y compris la campagne de redressement contre la taxe d'entrée et la Loi d'exclusion imposées aux Chinois, ainsi que pour son leadership dans le domaine de la justice administrative et dans les tribunaux.

Prix Lincoln Alexander

Thora H. Espinet, Toronto : Admise au barreau en 1984, Thora Espinet est l'une des premières avocates noires en Ontario. Passionnée pour les services communautaires, elle a fait preuve d'initiative en faisant la promotion du changement social et en se penchant sur les questions de discrimination et d'égalité.

Prix Laura Legge

Breese Davies, Toronto : Admise au barreau en 2000, Breese Davies a obtenu des réussites extraordinaires et témoigné de beaucoup d'initiative tout au long de sa carrière comme avocate de la défense et constitutionnaliste. Son leadership a grandement contribué à l'avancement et à la rétention des avocates de la défense en Ontario.

Prix des parajuristes remarquables William J. Simpson

Dena D. Castro, Hamilton : Titulaire de permis depuis 2012, Dena Castro a démontré un dévouement extraordinaire et un sens de l'éthique exemplaire comme titulaire de permis de parajuriste dans un cabinet de droit pénal à Hamilton. De plus, elle a joué un rôle déterminant dans la mise en oeuvre du programme judiciaire de traitement de la toxicomanie pour la Cour de justice de l'Ontario à Hamilton et donne également de son temps à diverses organisations communautaires et caritatives.

Prix J. Shirley Denison

Grace Alcaide Janicas, Sault Ste. Marie : Admise au barreau en 1994, Grace Alcaide Janicas travaille depuis plus de 20 ans dans le réseau des cliniques juridiques communautaires du nord de l'Ontario. Elle a démontré un profond engagement à aider les gens les plus marginalisés et désavantagés dans son travail d'avocate et dans ses activités bénévoles.

Vous trouverez plus de renseignements en ligne sur les prix du Barreau.

Le Barreau du Haut-Canada règlemente les avocats et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le mandat du Barreau est de protéger l'intérêt du public, de maintenir et de faire progresser la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour les Ontariennes et les Ontariens et d'agir en temps opportun et de façon ouverte et efficace.

Suivez-nous sur @LawsocietyLSUC sur Instagram, Twitter et Facebook

SOURCE Barreau du Haut-Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 11:45 et diffusé par :