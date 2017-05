Plus de 318 000 $ pour appuyer le développement économique et communautaire de la MRC de Montmagny







Le gouvernement du Canada soutient les projets d'une entreprise et de deux organismes de la région de Chaudière-Appalaches

MONTMAGNY, QC, le 25 mai 2017 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le secrétaire parlementaire au ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs, Monsieur Marc Miller, a profité de sa présence dans la région pour annoncer, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, un soutien financier de 318 498 $ à une entreprise et deux organismes de la région de Montmagny sous forme de contributions remboursables et non remboursables.

En s'assurant que les entreprises et les organismes ont les ressources adéquates pour investir dans leur croissance et mettre en oeuvre des projets communautaires mobilisateurs, le gouvernement du Canada contribue à la création d'emplois de qualité dans la MRC de Montmagny et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Tout d'abord, l'aide financière consentie à K-Trail inc. (140 000 $ et 78 338 $) en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) permettra à l'entreprise d'acquérir et d'intégrer de l'équipement de production afin d'améliorer sa productivité et d'assurer sa croissance.

Pour leur part, la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire (69 300 $) et Le Havre de Berthier-sur-Mer inc. (30 860 $) bénéficieront d'appui du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) pour, dans un cas, remplacer le système de chauffage de l'édifice municipal abritant les salles communautaires, et dans l'autre, remettre en état une partie du réseau de pontons flottants.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Je suis content de constater que la collaboration des différents intervenants du développement économique occupe une place importante ici, dans la région de Montmagny. La diversification économique des régions du Québec est possible lorsque tous les acteurs d'un même territoire osent innover et entreprendre des projets d'envergure. Le gouvernement du Canada est content de contribuer à cette diversification qui va créer de la richesse pour la classe moyenne.

Marc Miller, secrétaire parlementaire au ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs

« Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises et les organismes canadiens afin d'améliorer la qualité de vie dans toutes les collectivités du pays. Ainsi, nous souhaitons assurer la prospérité de tous les Canadiens. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

DOCUMENT D'INFORMATION

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet K-Trail inc. Contribution remboursable de 140 000 $ sur un investissement total de 350 000 $ K-Trail se spécialise dans la fabrication de remorques utilitaires en acier galvanisé pour automobiles et camions. Sa haute saison de production se déroule de décembre à août; durant la période « creuse » (sept. à nov.), alors qu'elle fabrique des remorques pour motoneiges, un créneau de marché secondaire complémentaire. Le projet vise l'amélioration de la productivité et de la compétitivité de l'entreprise, et ce, aux fins de sa croissance. Il consiste en l'acquisition et l'intégration d'une cellule robotisée de soudure qui bonifiera la capacité de production de l'entreprise. L'aide de l'Agence portera sur l'ensemble des coûts reliés à l'acquisition, à l'installation et à l'intégration du robot-soudeur dans la chaîne de production de l'entreprise, incluant les accessoires et aménagements périphériques requis pour optimiser le rendement du nouvel équipement. Contribution remboursable de 78 338 $ sur un investissement total de 167 280 $ Ce projet complété en 2016 consistait en l'acquisition de deux équipements neufs afin de bonifier la capacité de production de l'entreprise. L'aide de l'Agence portait sur les coûts d'acquisition des équipements (une scie et une presse) et de leur intégration au sein de la ligne de production de l'entreprise. Ces deux projets permettent à K-Trail de maintenir l'effectif actuel et possiblement, d'embaucher des employés additionnels suite à la croissance prévue des ventes. Municipalité Notre-Dame-du-Rosaire Contribution non remboursable de 69 300 $ sur un investissement total de 169 030 $ Constituée en 1894, la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire comptait 367 habitants en 2015. En plus d'offrir les services municipaux usuels à ses citoyens, elle met à leur disposition des salles communautaires situées dans un bâtiment abritant les bureaux municipaux et aussi d'autres locaux pour autres usages : bibliothèque, centre d'accès communautaire à Internet (CACI), salle de conditionnement physique, salle pour les personnes de l'âge d'or, salon funéraire, etc. Les utilisateurs des salles et locaux communautaires proviennent de tous les horizons : aînés, bénévoles, familles, jeunes, proches aidants, etc. Le projet vise le remplacement du système de chauffage de l'édifice municipal abritant principalement des salles communautaires et d'autres locaux à vocation communautaire. Plus précisément, le projet consiste en l'installation d'un système de chauffage à énergie propre et renouvelable, soit une thermopompe électrique. L'aide de l'Agence vise l'ensemble des coûts du projet. Le nouveau système de chauffage à énergie propre permettra de réduire les coûts de chauffage de la municipalité, sa consommation d'énergie fossile et ses émissions annuelles de gaz à effet de serre. Le Havre de Berthier-sur-Mer inc. Contribution non remboursable de 30 860 $ sur un investissement total de 70 962 $ Le Havre de Berthier-sur-Mer exploite un port de plaisance et de refuge, un restaurant et une desserte maritime, tout en favorisant le développement récréotouristique du site du Havre de Berthier-sur-Mer. OBNL constitué en 1979, sa vocation principale consistait à organiser, à maintenir et à exploiter un port de plaisance pour ses membres, leurs invités et les membres d'autres clubs de yachting du Québec. Le projet vise la remise en état d'une partie du réseau de pontons flottants du Havre de Berthier-sur-Mer. À la fin du projet, le Havre maintiendra sa vocation communautaire et demeurera ouvert et accessible au public. Plus précisément, il s'agit principalement de remplacer dix pontons flottants en bois par des pontons en acier galvanisé. L'Agence appuie l'ensemble des coûts du projet. Berthier-sur-Mer constitue la principale porte d'entrée continentale de Grosse-Île - Mémorial-des-Irlandais; en 2015, près de 17 000 visiteurs ont fréquenté cet attrait touristique moteur sis au milieu du fleuve Saint-Laurent, en face de Montmagny. Le projet contribuera à préserver un actif qui joue un rôle important dans l'économie locale de la communauté de Berthier-sur-Mer. De plus, les travaux contribueront à l'économie régionale.

En résumé

Nombre total de projets : 4 Contributions de DEC : 318 498 $ Investissements générés par ces projets : 757 272 $

