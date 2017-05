Avis aux médias - Annonce d'un nouveau financement de la recherche en génomique







GUELPH, ON, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ -La secrétaire parlementaire pour les Sciences, Kate Young, annoncera au nom de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, les derniers projets à obtenir un financement dans le cadre d'un programme de Génome Canada qui aide les chercheurs en génomique à collaborer avec l'industrie et d'autres intervenants pour résoudre des difficultés concrètes dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la santé et d'autres.

Date : Vendredi 26 mai 2017



Heure : Visite des installations - Laboratoire d'agriculture et d'alimentation, 9 h 30 HAE

Annonce - Ferme laitière : 10 h HAE



Lieu : Visite : Laboratoire d'agriculture et d'alimentation de l'Université de Guelph

95, chemin Stone

Guelph (Ontario) N1H 8J7





Annonce :Ferme laitière de l'Université de Guelph

96, rue McGilvray

Guelph (Ontario) N1G 1Y4

