50 ans de Vélo Québec - Don des archives de Vélo Québec à BAnQ

Un cortège cycliste les apporte aujourd'hui à l'édifice du Vieux-Montréal

MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de ses 50 ans, Vélo Québec met en lumière le patrimoine cycliste d'ici en faisant don de ses archives à Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ), qui les rendra accessibles au grand public. BIXI Montréal souligne à la fois l'anniversaire et le don en se joignant au cortège cycliste qui apporte aujourd'hui les documents dans le Vieux-Montréal avec cinq Bixi à l'effigie des 50 ans de Vélo Québec!

Vélo Québec est à la fois la plus ancienne et la plus importante association cycliste au pays. Depuis 50 ans, son action s'est adaptée aux changements qui ont marqué notre société. « L'histoire de Vélo Québec est à la fois témoin et acteur de cette évolution. Nos archives possèdent ainsi une valeur historique. Elles permettent de comprendre pourquoi le vélo est passé, en 50 ans, de jouet pour enfant à une activité pratiquée régulièrement par la moitié de la population au Québec », souligne Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

Depuis 1967, Vélo Québec a conçu des projets qui sont devenus des actifs incontournables dans le monde du vélo, dont la genèse et le développement méritent d'être connus. Songeons au Tour de l'Île de Montréal, à sa 33e édition cette année; à la Route verte, amorcée à la fin du 20e siècle; au magazine Vélo Mag, dont les débuts sous les noms de Cyclo-nouvelles puis Vélo Québec magazine remontent à 1973; au Grand Tour Desjardins, bien en selle depuis 23 ans. D'autres projets, de durée moindre, ont aussi eu un impact sur l'évolution de la pratique du vélo au Québec : citons le mémoire sur la réforme du Code de la route en 1979 et les populaires études de marché du vélo annuelles publiées à partir de 1978.

« BAnQ est fière d'acquérir les archives de Vélo Québec qui témoignent notamment de l'influence de l'organisme dans des domaines très actuels, mais relativement peu documentés comme le bien-être des citoyens, la santé et l'environnement. Le fonds pourra être consulté à BAnQ Vieux-Montréal », indique Hélène Laverdure, conservatrice et directrice générale des archives nationales à BAnQ.

