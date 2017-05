Capital Group annonce une réduction de frais et la simplification des séries de sa gamme au Canada







TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW/ - Capital International Asset Management (Canada), Inc. (« Capital Group ») a annoncé aujourd'hui la diminution des frais d'administration pour les parts de séries F et F4 de ses fonds communs de placement (les « fonds ») et l'adoption de frais d'administration dégressifs pour certains fonds, ainsi que d'autres changements qui simplifient la tarification et facilitent l'accès aux frais les moins élevés pour les investisseurs particuliers.

« Nous rationalisons notre gamme et faisons profiter les investisseurs de nos gains d'efficience », a déclaré Mark Tiffin, président et chef de la direction de Capital Group au Canada.

Réduction de frais à partir du 1er juin : des frais réduits pour les séries F et F4 de tous les fonds

Fidèle à son engagement d'offrir des frais modiques, Capital Group réduit de jusqu'à six points de base les frais d'administration des séries F et F4 de ses fonds. Ces frais seront donc aussi avantageux que les frais des parts de série H, les moins élevés des fonds de Capital Group destinés aux investisseurs particuliers. Ce changement entrera en vigueur le 1er juin 2017.

Voici un résumé des changements en fonction de l'actif du fonds au 30 avril 2017 :

Frais d'administration des séries F et F4

En fonction de l'actif net du fonds au 30 avril 2017

Fonds Actuellement Nouveau (au 1er juin 2017) Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents MS(Canada) 0,23 % 0,17 % Fonds Capital Group actions mondialesMS (Canada) 0,10 % 0,05 % Fonds Capital Group actions internationalesMS (Canada) 0,21 % 0,15 % Fonds Capital Group ciblé actions canadiennesMS (Canada) 0,18 % 0,13 % Fonds Capital Group actions américainesMS (Canada) 0,18 % 0,13 % Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadienMS (Canada) 0,20 % 0,15 % Fonds Capital Group équilibré mondialMS (Canada) 0,20 % 0,14 %

L'engagement de réduire les frais progressivement : structure des frais en fonction de l'actif de Capital Group

La structure tarifaire actuelle de Capital Group prévoit que les frais d'administration diminuent à mesure que l'actif du fonds augmente. Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des réductions de frais d'administration pour tous les paliers d'actif, à partir du 1er juin 2017.

Cette structure fondée sur l'actif s'applique à l'ensemble des fonds de Capital Group. Lorsque l'actif d'un fonds dépasse un seuil précis, les frais d'administration baissent et les investisseurs bénéficient donc d'économies d'échelle et d'un RFG moins élevé.



Frais d'administration des séries F et F4

D'après l'actif net du fonds en fonction du temps

Actuellement Nouveau (au 1er juin 2017) Fonds Moins de 500 M$ De 500 M$ à 1 G$ Plus de 1 G$ Moins de 500 M$ De 500 M$ à 1 G$ Plus de 1 G$ Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents MS(Canada) 0,23 % 0,17 % 0,14 % 0,17 % 0,11 % 0,08 % Fonds Capital Group actions mondialesMS (Canada) 0,19 % 0,13 % 0,10 % 0,13 % 0,08 % 0,05 % Fonds Capital Group actions internationalesMS (Canada) 0,21 % 0,15 % 0,12 % 0,15 % 0,09 % 0,06 % Fonds Capital Group ciblé actions canadiennesMS (Canada) 0,18 % 0,13 % 0,10 % 0,13 % 0,07 % 0,04 % Fonds Capital Group actions américainesMS (Canada) 0,18 % 0,13 % 0,10 % 0,13 % 0,07 % 0,04 % Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadienMS (Canada) 0,20 % 0,14 % 0,11 % 0,15 % 0,08 % 0,05 % Fonds Capital Group équilibré mondialMS (Canada) 0,20 % 0,14 % 0,11 % 0,14 % 0,08 % 0,05 %

Les frais d'administration moins élevés des fonds de Capital Group devraient faire baisser le ratio des frais de gestion (RFG) des séries F et F4 de tous les fonds. Les investisseurs devraient bénéficier de ces réductions dès le 1er juin 2017 puisque les charges d'exploitation, qui incluent les frais d'administration, sont calculées et accumulées sur une base quotidienne.

Les RFG publiés dans les rapports annuels des fonds du 31 décembre 2017 reflèteront des réductions partielles, étant donné que le calcul des RFG utilisés dans ces rapports correspond aux frais durant la période de 12 mois précédente. Les RFG publiés dans les rapports semestriels du 30 juin 2018 reflèteront la totalité de la réduction.

Une série de fonds à honoraires

Capital Group va simplifier ses différentes séries en regroupant ses séries à honoraires. Le 18 août 2017 ou vers cette date, les parts de série H des fonds changeront de nom et deviendront des parts de série F des mêmes fonds, assorties des mêmes frais de gestion et d'administration que les parts de série H. Les parts de série H ne seront plus offertes à compter du 14 août 2017.

Sauf indication écrite contraire du courtier du porteur de parts, les parts de série H détenues en date du 18 août 2017 seront converties automatiquement, sans frais, en parts de série F du même fonds. Ce remplacement automatique des parts de série H par des parts de série F du même fonds n'est pas considéré comme une disposition aux fins de l'impôt.

À la suite du changement de nom, tous les plans facultatifs existants pour les parts de série H, dont les plans d'investissement automatique et les plans de retrait systématique, seront automatiquement transférés aux parts de série F, sauf indication contraire du courtier du porteur de parts. Les détenteurs de parts de série H bénéficieront d'un préavis écrit raisonnable avant le 18 août 2017.

Avec cette série à frais modiques unique, il sera plus facile aux conseillers et aux porteurs de parts de déterminer la série destinée aux investisseurs particuliers qui convient, au prix le plus bas disponible.

Un engagement encore plus fort envers des frais moins élevés

Le 1er juin 2017, les investisseurs bénéficieront d'économies d'échelle grâce aux taux de frais de gestion dégressifs que Capital Group mettra en oeuvre pour le Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents et le Fonds Capital Group équilibré mondial. De nouveaux frais de gestion moins élevés, comme l'indique le tableau ci-dessous, s'appliqueront aux actifs du fonds au-delà de 500 millions de dollars.

Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents MS(Canada) Taux des frais de gestion annuels selon l'actif net total Total de l'actif Séries A, T4 et E Série B Série D Séries F, H et F4 Moins de 500 M$ 2,00 % 2,15 % 1,50 % 1,00 % Plus de 500 M$ 1,90 % 2,05 % 1,40 % 0,90 %

Fonds Capital Group équilibré mondialMS (Canada) Taux des frais de gestion annuels selon l'actif net total Total de l'actif Séries A, T4 et E Série B Séries F, H et F4 Moins de 500 M$ 1,75 % 1,90 % 0,75 % Plus de 500 M$ 1,70 % 1,85 % 0,70 %

Un placement minimal moins élevé pour faciliter l'accès aux frais les plus modiques

Capital Group ramène le placement minimal pour les parts de série H de 125 000 $ à 500 $ par fonds, par compte, à partir du 1er juin 2017. Ce changement permettra à tous les investisseurs pour qui les frais sont importants de choisir les fonds de Capital Group dont les frais sont les moins élevés pour les investisseurs particuliers, grâce au placement minimum peu élevé.

Ce que ces changements signifient pour les investisseurs

Le RFG, ou ratio des frais de gestion, englobe les frais de gestion, les frais d'exploitation (dont les frais d'administration) et les taxes sur ces frais. Les frais réduits et la baisse du montant des taxes sur ces frais engendrent la diminution du RFG et, par conséquent, permettent aux investisseurs de bénéficier de résultats plus avantageux. En réduisant ses frais et en simplifiant sa gamme de fonds à honoraires, Capital Group est fidèle à sa pratique de longue date de prendre des décisions selon ce qu'il estime être dans l'intérêt à long terme des investisseurs.

Tous les renseignements concernant ces changements seront fournis dans le prospectus simplifié des fonds, qui sera disponible sur SEDAR à www.sedar.com et sur le site Web du gestionnaire à https://www.thecapitalgroup.com/ca/investments/prospectus-reports.

Capital Group

Capital International Asset Management (Canada), Inc. et les fonds Capital Group font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Depuis, Capital Group a consacré tous ses efforts à procurer des résultats supérieurs et constants aux investisseurs à long terme grâce à des portefeuilles concentrés, à des recherches rigoureuses et à une responsabilisation individuelle. À la fin de 2016, Capital Group gérait plus de 1,47 billion de dollars US en actifs pour des millions d'épargnants et d'investisseurs institutionnels du monde entier.

SOURCE Capital Group Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 11:30 et diffusé par :