Le Projet Intégration-Travail-Formation : Pour un parcours simplifié d'intégration professionnelle des travailleurs immigrants à Montréal







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain et de grands employeurs s'unissent autour du Projet Intégration-Travail-Formation, qui permettra à des immigrants qualifiés résidant à Montréal d'acquérir de l'expérience de travail significative dans de grandes entreprises montréalaises. Le projet leur permettra également d'acquérir de nouvelles compétences sous forme de formations et de soutien, dans le but de répondre aux exigences du marché du travail québécois. Cette initiative s'est inspirée du Programme de parrainage professionnel de la Ville de Montréal, réalisé en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.

Quatre grandes entreprises montréalaises, soit Desjardins, Hydro-Québec, Intact Assurance et SNC-Lavalin, se sont engagées à fournir une expérience de travail rémunéré de 30 à 52 semaines à une cohorte de 12 à 15 travailleurs immigrants qualifiés ainsi que la formation nécessaire pour ajuster leurs compétences. À la fin de la période, les entreprises s'engagent à embaucher au moins 20 % des participants et à recommander 30 % des candidats intéressants non retenus chez leurs différents fournisseurs.

La force de ce projet réside dans la durée significative de l'expérience de travail dans une grande entreprise reconnue dont la structure favorise un meilleur encadrement et la mise en place d'un plan de développement d'intégration. Le travailleur pourra bénéficier d'une expérience de travail qualifiante et transférable.

Pour être admissibles, les travailleurs qualifiés ciblés ne doivent avoir aucune expérience de travail au Canada ou aux États-Unis dans le domaine des postes proposés. Ils doivent être arrivés depuis moins de 5 ans et avoir un diplôme et de l'expérience dans le domaine des postes proposés. Les étudiants étrangers sont exclus de ce projet et les emplois nécessitant une reconnaissance des ordres professionnels sont également exclus.

La collaboration du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans ce projet repose sur des subventions salariales de 50 % du salaire jusqu'à concurrence du salaire minimum, pour une période de 30 à 52 semaines, et sur un remboursement de frais de formation. L'aide totale du Ministère devrait atteindre plus de 1,5 M$ pour la durée du projet. Les employeurs assumeront la différence salariale entre le salaire minimum versé par le Ministère et le salaire normal pour le poste occupé et le temps de libération des mentors.

Pour soutenir cette initiative, un solide engagement des entreprises montréalaises est espéré. Le lancement du mot-clic #jemengageaengager interpelle les employeurs de toutes les organisations et les invite à s'engager publiquement en faveur de la saine utilisation des compétences qui nous arrivent de l'étranger.

« Faciliter l'intégration professionnelle des 35 000 nouveaux résidents permanents qui s'installent chaque année à Montréal est un enjeu de développement économique incontournable. Penser un nouveau modèle d'intégration économique ralliant à la fois les employeurs, les employés, les maisons de formation, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, les organismes et les ministères concernés, voilà ce que la Ville de Montréal, à travers son BINAM, a réalisé grâce à l'active contribution du gouvernement du Québec », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« Les travailleurs immigrants qui participeront à ce projet bénéficieront d'une structure favorisant leur adaptation au marché du travail québécois. Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à ce projet novateur qui démontre une fois de plus les efforts que consacre notre gouvernement pour accroître la participation au marché du travail des personnes immigrantes en plus de donner suite au récent Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre », a fait valoir le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais.

« Ce projet, qui s'inscrit dans les objectifs de la Politique québécoise en matière d'immigration, de participation et d'inclusion, Ensemble, nous sommes le Québec, vise à sensibiliser les employeurs à l'apport que représentent les personnes immigrantes pour leur organisation. En plus d'accorder une première expérience de travail appréciable pour la clientèle immigrante, ce partenariat avec cinq grandes entreprises aura certainement un effet d'entraînement auprès de plusieurs autres. Notre gouvernement est fier d'investir dans l'immense potentiel des personnes immigrantes en les soutenant au chapitre de l'accès à l'emploi par des projets comme celui-ci », a déclaré la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil.

« Ce projet-pilote offre un complément intéressant au dispositif en place pour améliorer l'intégration des immigrants sur le marché du travail. Conjugué avec le programme Interconnexion de la Chambre de commerce et avec le Programme PRIIME du Gouvernement du Québec, le projet-pilote augmentera les chances des travailleurs immigrants de se trouver un emploi. La Chambre félicite tout particulièrement les grandes entreprises qui ont accepté de s'engager. Cette mobilisation est essentielle pour notre développement économique, et la Chambre poursuivra sans relâche ses efforts en ce sens », a soutenu M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Je suis personnellement convaincu que des milieux de travail diversifiés sont des milieux de travail plus performants. Qu'ils sont mieux en mesure de s'adapter à leur marché parce que plus près des besoins et des aspirations des personnes et des communautés qu'ils servent, a déclaré M. Chadi Habib, premier vice-président, Technologies de l'information, Mouvement Desjardins. Je trouve donc tout à fait indiqué que nous fassions aujourd'hui tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter l'intégration des personnes qui font le choix de venir s'établir chez nous. »

« Hydro-Québec est heureuse d'être partenaire de cette initiative de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui favorise le parrainage de candidats issus de l'immigration. Il s'agit d'une occasion enrichissante pour les employés d'Hydro-Québec de bénéficier de l'expertise de travailleurs compétents issus de divers horizons », a souligné Mme Johanne Duhaime, vice-présidente Technologies de l'information et des communications d'Hydro-Québec.



« À l'image de Montréal qui se veut une métropole inclusive, mobilisée et ouverte sur le monde, Intact est déterminée à créer un milieu de travail inclusif où les employés ont la possibilité de donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour », a conclu M. Jean-François Desautels, Premier vice-président, Division du Québec, Intact Assurance.

« Le succès de SNC-Lavalin repose en grande partie sur sa diversité culturelle », indique Mme Marie-Claude Dumas, Vice-présidente directrice, Ressources humaines. « Notre main d'oeuvre compte plus de 35 0000 employés, elle parle 60 langues, et compte quelques 80 nationalités actives dans 50 pays. Ayant vu le jour à Montréal il y a plus de 100 ans et ayant joué un rôle dans le développement de la ville, SNC-Lavalin est fière d'accueillir une cohorte d'immigrants et encourage l'ensemble de la communauté d'affaires de Montréal de soutenir l'initiative », conclut-elle.

