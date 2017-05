Les Edmontoniens bénéficieront d'un investissement clé dans le TELUS World of Science - Edmonton







Le TELUS World of Science - Edmonton reçoit des fonds du gouvernement du Canada pour d'importantes mises à niveau et rénovations

EDMONTON, le 25 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Edmonton Mill Woods, et M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton Centre, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide financière de 3,35 millions de dollars à l'Edmonton Space and Science Foundation. Cet investissement appuiera les mises à niveau de l'infrastructure et l'agrandissement des installations du centre TELUS World of Science - Edmonton. Le ministre Sohi et M. Boissonnault ont fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Accordée par le gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette aide permettra à l'organisme d'agrandir, de mettre à niveau et de moderniser un théâtre et une galerie (nouvelles technologies, systèmes de chauffage et de climatisation, caractéristiques d'accessibilité et équipement spécialisé).

Citations

« Notre gouvernement reconnaît l'importance de renforcer les infrastructures culturelles et récréatives partout au Canada. Dans le cadre du budget de 2017, nous avons plus que doublé les fonds versés au Fonds du Canada pour les espaces culturels, soit 300 millions de dollars sur les 10 prochaines années. L'investissement dans l'Edmonton Space and Science Foundation annoncé aujourd'hui démontre notre engagement continu à élargir et à améliorer l'accès aux institutions culturelles pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Investir dans l'infrastructure culturelle aide à bâtir des communautés fortes et inclusives, où les enfants peuvent apprendre et jouer. Je suis ravi que le TELUS World of Science - Edmonton puisse améliorer et agrandir son installation grâce à ce financement et j'ai hâte à voir ces nouveaux espaces prendre forme! »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Edmonton Mill Woods

« Le gouvernement du Canada a fait de l'investissement dans l'infrastructure culturelle une science à Edmonton. Depuis plus de 30 ans, le TELUS World of Science - Edmonton est une plaque tournante pour l'éducation et la créativité qui inspire les visiteurs de tous âges et les fait participer à des activités liées arts, aux mathématiques, aux sciences et à la technologie. Cet appui contribuera à assurer une culture d'apprentissage positive et à instaurer une tradition d'investissement dans les infrastructures de qualité dans notre ville dont nous pouvons tous être fiers. »

- M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre

« Nous sommes très heureux de recevoir ce soutien du Fonds du Canada pour les espaces culturels. TELUS World of Science - Edmonton est une installation emblématique de la ville qui a contribué à instruire et à divertir des millions d'Edmontoniens. L'argent octroyé financera directement Aurora, un projet de 40 millions de dollars visant à agrandir et à rénover notre centre des sciences. Il s'agit vraiment du commencement d'un projet qui inspirera plusieurs générations. Ce financement soutiendra notre rénovation du Margaret Zeidler Star Theatre et de la Space Gallery. Nous remercions le gouvernement du Canada de valoriser l'apport de la science et de la technologie au sein de notre communauté. »

- M. Alan Nursall, président-directeur général, TELUS World of Science - Edmonton

Les faits en bref

Établi en 1984, le TELUS World of Science - Edmonton est géré par la Edmonton Space and Science Foundation, un organisme sans but lucratif situé au parc Coronation, à Edmonton. L'installation compte des locaux d'exposition d'une superficie de 14 000 pieds carrés, cinq galeries permanentes, un théâtre, un cinéma IMAX, un observatoire et un laboratoire de robotique.

L'aide financière servira à rénover le Margaret Zeidler Star Theatre, le plus important planétarium au Canada. Les améliorations comprendront la construction d'une nouvelle entrée, le remplacement des sièges, la mise à niveau des systèmes électriques et des systèmes de CVCA, et l'achat d'un écran, d'un système de projection, de dispositifs d'insonorisation et d'un système d'éclairage de scène.

L'appui financier servira également à rénover la Space Gallery, notamment à agrandir l'espace de 600 pieds carrés, à moderniser la conception et l'aménagement des expositions et à acheter de nouveaux systèmes d'éclairage et de CVCA et de l'équipement de technologie de l'information et de projection.

Ces améliorations font partie d'un important projet du TELUS World of Science - Edmonton, connu sous le nom de projet Aurora, qui comprend un agrandissement de 20 000 pieds carrés qui, une fois terminé, triplera quasiment l'empreinte de l'installation.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels soutient l'amélioration des conditions matérielles de création artistique et l'innovation, l'amélioration, la rénovation et la construction d'installations vouées aux arts et au patrimoine, ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé.

