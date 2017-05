BMO reconnaît des femmes remarquables à Montréal dans le cadre du programme national BMO rend hommage aux femmes







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW/ - Quatre femmes ont été honorées à Montréal lors de la cinquième édition annuelle de BMO rend hommage aux femmes pour leur contribution remarquable aux affaires locales et à la collectivité dans l'une de trois catégories : Innovation et croissance mondiale, Collectivité et dons de bienfaisance et Expansion et croissance de la petite entreprise. Le programme reconnaît les femmes-chefs de file de leur collectivité dans le cadre de l'engagement de BMO à favoriser l'avancement des femmes.

Les femmes suivantes ont été honorées lors de l'événement tenu à Montréal :

Innovation et croissance mondiale : Francine Guay . Mme Guay est présidente de M.I. Intégration, entreprise qui se spécialise dans la production de moules pour composantes injectées destinés au secteur automobile. Elle a créé l'entreprise en 1984 et a dirigé la croissance de ses deux usines - l'une située à Sherbrooke et l'autre au Mexique.

. est présidente de M.I. Intégration, entreprise qui se spécialise dans la production de moules pour composantes injectées destinés au secteur automobile. Elle a créé l'entreprise en 1984 et a dirigé la croissance de ses deux usines - l'une située à et l'autre au Mexique. Collectivité et dons de bienfaisance : Dre Brenda Milner . Âgée de 98 ans, la Dre Milner est professeure à plein temps à l'Université McGill et chercheuse à l'Institut neurologique de Montréal. En 2007, elle a mis sur pied la Fondation Brenda Milner avec des fonds reçus sous forme de bourses et de récompenses au cours de sa carrière pour soutenir la recherche neuropsychologique.

. Âgée de 98 ans, la est professeure à plein temps à l'Université McGill et chercheuse à l'Institut neurologique de Montréal. En 2007, elle a mis sur pied la Fondation Brenda Milner avec des fonds reçus sous forme de bourses et de récompenses au cours de sa carrière pour soutenir la recherche neuropsychologique. Collectivité et dons de bienfaisance : Vickie Joseph . Mme Joseph est fondatrice et conceptrice de Nu.i by Vickie, cofondatrice et présidente de V Kosmetik et rédactrice en chef du magazine BisB . Elle et son mari ont cofondé le Groupe 3737, un incubateur d'entreprises, et injecté 4 millions de dollars dans la rénovation du 3737, boul. Crémazie. Récemment, Mme Joseph a été nommée Ambassadrice de BCHM, un organisme sans but lucratif qui oeuvre à l'intégration des familles démunies dans la société montréalaise.

. est fondatrice et conceptrice de Nu.i by Vickie, cofondatrice et présidente de V Kosmetik et rédactrice en chef du magazine . Elle et son mari ont cofondé le Groupe 3737, un incubateur d'entreprises, et injecté 4 millions de dollars dans la rénovation du 3737, boul. Crémazie. Récemment, a été nommée Ambassadrice de BCHM, un organisme sans but lucratif qui oeuvre à l'intégration des familles démunies dans la société montréalaise. Expansion et croissance de la petite entreprise : Geneviève Hardy. Mme Hardy est directrice générale de Hardy Filtration inc., entreprise qui fabrique une gamme de produits de filtration destinée à diverses applications. En 2015, Hardy Filtration inc. a reçu une aide financière du Programme de développement économique du Québec pour acquérir l'équipement nécessaire à faciliter son expansion dans les marchés internationaux.

« Ces femmes de talent encouragent les autres membres de leur collectivité et d'ailleurs, et méritent d'être reconnues pour les retombées positives de leur travail », a déclaré Mario Rigante, premier vice-président, Direction du Québec, BMO Banque de Montréal. « Nous continuerons à participer aux initiatives qui contribuent à l'avancement des femmes et à favoriser leur croissance. »

Le programme BMO rend hommage aux femmes suit le second Prix Catalyst que la Banque a remporté pour son engagement envers l'accélération de la diversité et de l'inclusion dans le milieu de travail, et pour son solide engagement envers l'égalité des sexes.

De plus, BMO a établi des partenariats avec des organisations comme GroYourBiz, WBE Canada, Women Presidents' Organization, SheEO et Catalyst. BMO a en outre développé des produits qui répondent aux besoins de sa clientèle féminine, dont le nouveau BMO Fonds leadership féminin - premier fonds d'investissement d'impact du Canada offert par une banque canadienne, un fonds axé sur la diversité des genres - et dirigé des études sur les femmes entrepreneurs, comme Une force véritable : Les femmes entrepreneurs et le risque - un rapport éclairant réalisé en partenariat avec l'Université Carleton qui a déboulonné les mythes voulant que les femmes soient réticentes à prendre des risques.

Pour de plus amples renseignements sur BMO rend hommage aux femmes, visitez le site bmopourelles.bmo.com et joignez-vous à la discussion sociale en utilisant le mot-clé #BMOforWomen.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, et soulignant actuellement sa 200e année d'exploitation, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ayant son siège social en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 719 milliards de dollars au 30 avril 2017 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 11:21 et diffusé par :