Les Alcools De Spécialité GreenField Inc. annonce le changement de sa raison sociale, qui deviendra Greenfield Global, Inc.







Le nouveau nom reflète la force de nos gammes de produits

et notre portée à l'échelle mondiale.

TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les Alcools De Spécialité GreenField Inc., le plus grand producteur d'éthanol au Canada et chef de file mondial en alcools purs de spécialité, a annoncé aujourd'hui le changement de sa raison sociale, qui deviendra Greenfield Global Inc. Ce changement de nom reflète la large diversité des produits de l'entreprise, ainsi que son expertise à mettre en oeuvre des innovations pour démontrer et commercialiser les nouveaux produits biochimiques et les biocarburants.

« Actuellement, nous sommes le plus grand producteur d'éthanol au Canada et un important producteur de plusieurs types d'alcools de spécialité. Nous produisons et vendons aussi de nombreux autres produits dans le monde entier », déclare Howard Field, p.-d.g., en poste dans l'entreprise depuis 2014. « Notre précédent nom ne nous décrivait plus exactement. Nous voulons nous assurer que notre raison sociale reflète avec précision l'ensemble de ce que nous sommes, de nos activités et de nos projets. »

Au fil des ans, Greenfield Global Inc. a connu une croissance exponentielle en ayant su combiner des expansions à de prudentes acquisitions stratégiques, tout en possédant des opérations et une efficacité de première classe. Animée par la passion de l'innovation, l'entreprise est bien placée pour apporter une contribution significative au développement de la future économie dans une optique de réduction des émissions de carbone, dans sa façon de fabriquer les produits et dans les produits eux-mêmes.

« Notre vision d'une économie basée sur des fondements biologiques et sur la réduction des émissions de carbone est très importante pour nous, ajoute M. Field. Nous atteignons de façon constante nos objectifs relatifs à ces aspects dans nos usines et un grand nombre des produits que nous fabriquons sont des carburants brûlant sans résidus ou des produits chimiques biologiques plutôt que pétrochimiques. Alors que le monde recherche de nouvelles formes d'énergie à partir de matières premières renouvelables, il est important d'avoir de nouveaux moyens technologiques pour la production de biocarburants et de produits biochimiques modernes. Chez Greenfield Global Inc., nous agissons activement pour commercialiser de tels produits. »

Dans le cadre de son changement de marque, Greenfield Global a aussi présenté un nouveau logo et changera ses adresses (courriel et de site Internet) pour Greenfield.com . Le nouveau nom et la nouvelle marque entrent en vigueur immédiatement et seront mis en application sur l'ensemble de nos produits et services au cours de l'année courante et de 2018. Les marques d'alcools de spécialité et de solvants Commercial Alcohols et Pharmco-Aaper de Greenfield Global Inc. seront conservées car ce sont des marques déjà bien reconnues et respectées dans leurs secteurs de marché.

Aperçu de Greenfield Global Corp.

Greenfield Global Inc. est un important fabricant mondial d'alcools purs, de biocarburants et de produits biochimiques. Fondée en 1988, l'entreprise possède des usines au Canada et aux États-Unis, et des services de vente et de distribution dans le monde entier sous les marques Greenfield, Commercial Alcohols et Pharmco-Aaper. Greenfield Global Inc. s'est engagée dans le développement et la commercialisation de biocarburants et de technologies modernes pour produire de l'énergie à partir de ressources renouvelables et de sources de déchets. Le siège social de l'entreprise se trouve à Toronto (Canada).

