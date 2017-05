Réaction d'Unifor sur l'annonce de l'achat de Tembec par Rayoinier Advanced Materials







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Unifor-Québec prend acte de l'acquisition de Tembec par Rayonier Advanced Materials annoncée ce matin.

Dans l'immédiat, les compagnies nous ont assuré que la transaction ne devrait pas avoir d'impact sur les emplois au Québec. En effet, Ryaonier s'est engagée à maintenir les activités au Québec et en Ontario à la hauteur de ce qu'elles sont actuellement et à aller de l'avant avec les projets d'investissement annoncés par Tembec. Le passé nous a cependant appris que ces annonces sont souvent suivies par une intégration des compagnies qui résulte en la perte d'emplois au Québec. Nous déplorons également que le siège social de la compagnie ne soit pas situé au Québec. Nous craignons que le siège social des activités canadiennes à Montréal n'ait qu'un rôle mineur dans la direction des activités de la compagnie et que les intérêts du Québec ne soient pas à l'avant-plan des décisions de Rayonier.

«L'annonce de ce matin rajoute une incertitude dans un secteur déjà affecté par le récent conflit du bois d'oeuvre avec les États-Unis. Il est encore trop tôt pour évaluer les impacts de cette annonce. Nous saluons l'engagement de Rayonier de maintenir le niveau actuel des activités au Québec et en Ontario et les investissements prévus par Tembec. Unifor demeurera cependant vigilant et mènera les actions nécessaires au maintien des emplois de qualité dans les régions du Québec et de l'Ontario.» - Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.»

Fondé en août 2013, Unifor a été créé par la rencontre du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) et des Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA). Le syndicat représente plus de 310 000 membres au Canada, dont près de 55 000 au Québec. Unifor est aussi affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

