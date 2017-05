Célébrons le patrimoine et la culture autochtones à l'occasion de la Journée nationale des Autochtones







Le gouvernement du Canada appuie la plus grande célébration de la culture et du patrimoine des peuples autochtones

WINNIPEG, le 25 mai 2017 /CNW/ - M. Dan Vandal, député de Saint-Boniface-Saint-Vital, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un appui financier totalisant 2 millions de dollars pour souligner la Journée nationale des Autochtones, une célébration de la culture et du patrimoine des peuples autochtones qui a lieu chaque année le 21 juin. M. Vandal a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Il était accompagné de M. Jean La Rose, directeur général du Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN).

Cette aide permettra à l'organisme APTN de présenter la Journée des Autochtones en direct, une activité phare de la Journée nationale des autochtones, qui sera encore plus spectaculaire en cette année de célébration de Canada 150. En effet, pour la première fois, des spectacles seront diffusés en direct de huit villes au pays dans le cadre d'une programmation haute en couleur qui allie la musique et les arts de la scène en faisant le pont entre la culture traditionnelle et la culture contemporaine.

Durant cette journée et ces activités festives, les Canadiens auront l'occasion de reconnaître et de célébrer le patrimoine unique, les diverses cultures et l'apport remarquable des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Citations

« Nous sommes fiers d'appuyer la Journée nationale des Autochtones qui présentera une programmation des plus attrayantes partout au pays. C'est une belle occasion pour tous les Canadiens de se rassembler pour souligner la richesse du patrimoine culturel des peuples autochtones. J'encourage chacun et chacune à participer aux activités qui se déroulent dans sa communauté en cette journée très spéciale. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Notre gouvernement est fier de soutenir la présentation, par le Réseau de télévision des peuples autochtones, de superbes célébrations dans huit villes canadiennes. J'encourage tous les Canadiens à profiter des célébrations entourant la Journée nationale des Autochtones pour découvrir en famille et entre amis le patrimoine unique, la diversité culturelle et les réalisations remarquables des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada. C'est le moment de se réunir, tous ensemble, pour en apprendre plus sur l'histoire de notre pays et célébrer notre diversité. »

- M. Dan Vandal, député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« L'APTN s'associe au gouvernement du Canada pour rassembler la nation et faire de cette Journée nationale des Autochtones la plus grande célébration de la culture et du patrimoine autochtones de notre histoire collective. Le Canada fête ses 150 ans, mais nous célébrons bien au-delà de 150 ans de présence sur ce territoire, celui de nos ancêtres. Nous voyons avec optimisme les prochaines 150 années de croissance et d'épanouissement sur l'île de la Tortue et espérons que tous les Canadiens se joindront à nous à l'occasion de la Journée des Autochtones en direct. »

- M. Jean La Rose, directeur général, Réseau de télévision des peuples autochtones

Les faits en bref

En tant que seul diffuseur autochtone national en Amérique du Nord, l'APTN est l'organisme qui présente depuis plus de 10 ans la Journée des Autochtones en direct. Cette activité donne lieu aux plus grandes célébrations de la Journée nationale des Autochtones au Canada, laquelle représente tous les groupes et les régions autochtones du Canada.

Huit centres urbains (Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto*, Winnipeg, Yellowknife, Edmonton et Vancouver) souligneront la Journée des Autochtones en direct le 21 juin 2017.

* Toronto présentera une activité d'envergure en partenariat avec l'APTN.

Des spectacles d'artistes issus des communautés inuites, métisses et des Premières Nations seront présentés, de même que des danses et des chants traditionnels.

Tous pourront profiter de ces célébrations grâce à une diffusion multiplateforme en direct au petit écran, à la radio et sur le Web.

La Journée nationale des Autochtones : célébration de la culture et du patrimoine des peuples autochtones, fait partie des quatre célébrations majeures qui auront lieu d'un bout à l'autre du pays entre les 21 juin et 1er juillet.

Ces célébrations majeures, qui seront au coeur des festivités entourant Canada 150, comprennent en outre la Saint-Jean-Baptiste : fête nationale du Québec et de la Francophonie canadienne (le 24 juin), la Journée canadienne du multiculturalisme (le 27 juin) et la spectaculaire fête du Canada (le 1er juillet).

Les célébrations entourant la Journée nationale des Autochtones permettront notamment de mettre en valeur l'un des quatre grands thèmes de Canada 150 : favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones.

Les Canadiens auront par ailleurs la chance d'approfondir leurs connaissances du patrimoine, des cultures et des contributions uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada.

Produits connexes

Douze jours de célébrations pour l'anniversaire de notre pays! http://www.newswire.ca/fr/news-releases/douze-jours-de-celebrations-pour-lanniversaire-de-notre-pays-623170523.html

Liens connexes

Canada 150 : Venez célébrer! http://canada.pch.gc.ca/fra/1468854891549/1469215680151 La Journée nationale des Autochtones http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100013248/1100100013249 La Journée des Autochtones en direct de l'APTN http://www.aboriginaldaylive.ca/

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 11:00 et diffusé par :