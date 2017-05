Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest soulignent l'achèvement de la dernière saison de construction hivernale de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk







INUVIK, TN, le 25 mai 2016 /CNW/ - Les infrastructures publiques modernes sont essentielles pour répondre aux besoins uniques des collectivités du Nord. Les investissements dans les infrastructures des transports, y compris dans les routes ouvertes tout au long de l'année, ainsi que dans les réseaux routiers bien entretenus à l'échelle locale et pour le transport des ressources, favorisent le renforcement des collectivités du Nord, attirent de nouveaux investissements et aident les entreprises à transporter efficacement leurs produits vers les destinations voulues.

La dernière saison de construction hivernale de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk, qui s'est conclue le mois dernier, comprenait la construction des deux derniers ponts, ainsi que le concassage et la mise en dépôt de gravier pour la surface. Au cours de la saison estivale à venir, les travaux de construction viseront le nivellement, le compactage et le façonnement de la base de la route en vue de l'application de gravier sur la surface. Cet automne, on installera les panneaux de circulation et les glissières de sécurité.

La route entre Inuvik et Tuktoyaktuk devrait être terminée d'ici le 15 novembre 2017. Au moment de son ouverture, il s'agira de la première route publique vers l'océan Arctique, et elle permettra d'établir un lien routier d'un océan à l'autre au Canada, du nord au sud et d'est en ouest. La route permettra de réduire le coût de la vie à Tuktoyaktuk en permettant le transport routier des marchandises tout au long de l'année. Le projet permettra également d'appuyer les nouveaux débouchés économiques dans la région en améliorant le tourisme et en réduisant les coûts de développement.

Citations

« Le gouvernement du Canada a le plaisir d'appuyer cette infrastructure de transport essentielle dans le Nord du Canada, qui permettra d'accroître le potentiel de développement économique et d'appuyer le transport des biens dans la région. On offrira ainsi des débouchés accrus et une qualité de vie améliorée pour les gens qui vivent et qui travaillent dans le Nord. Je suis impatient de prendre part à la célébration cet automne lorsque la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk sera officiellement ouverte. »

Michael McLeod,

Député des Territoires du Nord-Ouest

Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'ouverture de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk représentera une étape importante pour les Territoires du Nord-Ouest en permettant d'élargir le réseau de transport pour favoriser les liens entre les collectivités, pour réduire le coût de la vie, pour améliorer l'accès aux ressources naturelles et pour accroître les possibilités de tourisme. Le projet a déjà contribué considérablement à la formation et à l'emploi à l'échelle locale, et il continuera d'offrir de nouvelles possibilités sociales, politiques et économiques aux résidents, alors qu'il sera désormais possible d'avoir accès en tout temps à la collectivité de Tuktoyaktuk. »

Wally Schumann,

Ministre de l'Infrastructure, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

La construction d'une route ouverte tout au long de l'année vers la côte de l'Arctique a constitué une priorité pour les gouvernements territorial et fédéral depuis les années 1960.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de 200 millions de dollars pour le projet de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk , tandis que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest verse une contribution de 99 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de 200 millions de dollars pour le projet de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk, tandis que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest verse une contribution de 99 millions de dollars. Le gouvernement du Canada versera plus de 180 milliards de dollars en financement pour les infrastructures sur 12 ans, pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les transports qui appuient le commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Pour répondre aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, on propose dans le Budget 2017 d'investir 2 milliards de dollars pour appuyer une vaste gamme de projets d'infrastructure.

Liens connexes

