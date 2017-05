Avis aux médias - Un timbre Canada 150 explore un nouveau territoire







Le premier ministre et la commissaire du Nunavut dévoilent le septième timbre Canada 150 à Iqaluit

IQALUIT, le 25 mai 2017 /CNW/ - Postes Canada dévoilera son septième timbre commémoratif Canada 150 soulignant un moment marquant de l'histoire de notre pays qui a changé la carte du Canada.

QUOI : Dévoilement du septième timbre Canada 150 par le premier ministre du Nunavut Peter Taptuna et la commissaire du Nunavut Nellie Kusugak



QUAND : Le mardi 30 mai, à 16 h



OÙ : Assemblée législative du Nunavut

926, Federal Road, Iqaluit

Les 10 vignettes sont dévoilées une à une jusqu'au 1er juin, dans des lieux symboliques à l'échelle du pays. Faisant partie du célèbre programme national de timbres-poste de Postes Canada, chacune des vignettes souligne une réalisation ou un moment historique des 50 dernières années.

Postes Canada a déjà dévoilé six timbres, consacrés à Expo 67, au rapatriement de la Constitution et à la création de la Charte canadienne des droits et libertés, au Canadarm, au mariage égal, à la route Transcanadienne et au Marathon de l'espoir dans le cadre de son programme Canada 150 soulignant 10 moments marquants de l'histoire récente du pays. D'autres précisions se trouvent sur postescanada.ca/150canada.

