Inondations - Collecte de fonds spontanée : 25 000 $ amassés en deux jours







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les 13 et 14 mai derniers, une collecte de fonds a été organisée dans les magasins Aubainerie du Québec pour venir en aide aux sinistrés des inondations récentes. Grâce à la réponse rapide de la clientèle, un montant de 7 883 $ a été amassé en moins de 48 heures. Les marchands propriétaires et la Fondation Aubainerie ont aussi contribué généreusement, et ce, pour un montant total de 17 117 $ portant la somme recueillie à 25 000 $. Un chèque a été remis hier à la Croix-Rouge dans la foulée de cette grande mobilisation de solidarité qui s'est exprimée en soutien aux personnes éprouvées.

Don de vêtements à Jeunesse au Soleil

Aubainerie a contribué également à la banque vestimentaire de l'organisme Jeunesse au Soleil en faisant un don de 5 000 $ en vêtements pour enfants. L'organisme vient en aide aux personnes nécessitant une aide qu'elle soit alimentaire, vestimentaire, financière, matérielle ou autre. Ces vêtements seront ainsi offerts gratuitement aux personnes démunies ou en situation d'urgence de la région de Montréal.

Aubainerie

Icône québécoise de mode pour toute la famille, chef de file en matière d'offre de vêtements pour petits et grands partout au Québec, Aubainerie se fonde sur un solide réseau de marchands québécois enracinés dans les différentes régions de ce vaste territoire. L'entreprise compte 57 magasins répartis sous deux enseignes : 43 magasins Aubainerie et 14 magasins Aubainerie entrepôt. Elle emploie près de 2600 personnes.

Fondation Aubainerie : Au coeur des familles d'ici

Créée en 2011, la Fondation Aubainerie souhaite ajouter du soleil dans la vie des familles québécoises desservies par les magasins AUBAINERIE, présents dans la communauté depuis plus de 70 ans. Saison après saison, Aubainerie habille nos familles grâce à un solide réseau de marchands québécois enracinés dans l'ensemble du territoire du Québec.

SOURCE Aubainerie

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 10:46 et diffusé par :