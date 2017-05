/R E P R I S E -- Du 26 au 28 mai 2017 - Les vins généreux sont de retour à la SAQ au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec/







MONTRÉAL, le 22 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour une 7e année, les 400 succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) convient leurs clients à se procurer une... deux... ou trois bouteilles de vin blanc au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ). Pour chaque bouteille de vin blanc vendue les 26, 27 et 28 mai, 1 $ sera remis à la cause. Pour faire plus, les clients sont invités à faire un don supplémentaire à la caisse. «En cette période bien difficile pour de nombreux sinistrés nous appelons à la générosité des Québécois et espérons que les dons à la caisse ainsi recueillis 4 jours avant le début de la campagne des vins généreux nous permettent de pallier les importants besoins actuels», a déclaré Annie Gauvin, directrice générale du réseau des Banques alimentaires du Québec.

Un vin blanc pour l'aide alimentaire

« En 2011, nous avons fait de l'aide alimentaire notre cause d'entreprise afin de soutenir les Québécois qui ne mangent pas à leur faim. Depuis, grâce au dynamisme de nos employés et à la participation de nos clients, le don que nous remettons à BAQ n'a cessé de croître. C'est une grande fierté pour la SAQ de redonner à la communauté dans toutes les régions du Québec », a déclaré Catherine Dagenais, vice-présidente, Stratégie commerciale et expérience client. « Les 26, 27 et 28 mai, passez dans votre SAQ préférée ou visitez SAQ.com et procurez-vous un vin blanc pour une bonne cause. Et pourquoi ne pas en profiter pour faire un don à la caisse? Vous aurez une semaine complète pour le faire. C'est si bon d'être généreux! », a-t-elle renchéri.

Appui financier qui fait la différence

Le réseau des Banques alimentaires du Québec répond à plus de 1,8 million de demandes d'aide alimentaire d'urgence chaque mois. La contribution de la SAQ chaque année représente le plus important don en argent que reçoit l'organisme. Il permet non seulement de répondre aux demandes d'aide qui leur sont adressées, mais aussi de bâtir des projets porteurs pour soutenir les gens dans le besoin. Grâce au soutien financier de la SAQ rendu possible grâce à la participation des employés et à la générosité des clients, BAQ peut notamment se donner les moyens de récupérer plus de nourriture dans les épiceries tout en respectant les plus hauts critères de salubrité. Au total, la SAQ a maintenant versé plus de 3 millions de dollars à l'organisme.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Depuis près de 30 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient et représente à travers le Québec 19 membres Moisson (centre de tri, de distribution et d'entreposage), 11 membres Associé (régions éloignées où il n'y a pas de Moisson) et près de 1200 organismes communautaires desservant plus de 400 000 personnes qui ont faim au Québec dont 150 000 enfants. Les Banques alimentaires du Québec veille au partage équitable des denrées à travers le Québec, s'assure de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin que ses membres puissent répondre de façon plus efficace aux Québécois en situation de pauvreté. www.banquesalimentaires.org

