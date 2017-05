Lancement d'un concours de financement par la Fondation Jeunes-PROJET







Le gouvernement du Canada appuie le projet « Ouvre-toi sur le monde »

LONGUEUIL, QC, le 25 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a octroyé la somme de 50 000 dollars au projet « Ouvre-toi sur le monde » de la Fondation Jeunes-PROJET.

Près de 300 jeunes âgés de 7 à 17 ans, qui fréquentent des écoles francophones, anglophones et autochtones du Québec, réaliseront et présenteront environ 35 projets en lien avec la diversité canadienne.

Les élèves dont les projets auront été choisis devront gérer eux-mêmes l'ensemble des étapes du projet, y compris la planification, la détermination des objectifs, la gestion du budget, les activités de financement et l'évaluation. Les élèves présenteront leur projet à leurs pairs à leur école ou au Salon Jeunes-PROJET.

Ce soutien est offert par le gouvernement du Canada par l'entremise du programme Les jeunes s'engagent de Patrimoine canadien.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des programmes jeunesse, comme celui de la Fondation Jeunes-PROJET, qui aident nos jeunes à devenir des citoyens engagés et à contribuer au Canada d'aujourd'hui et de demain. Nous voulons leur donner l'occasion de s'investir pleinement dans la société canadienne afin qu'ils puissent s'épanouir, s'impliquer dans leurs communautés et continuer de nous inspirer. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Créée en 1990, la Fondation Jeunes-PROJET est un organisme caritatif dont la mission est de promouvoir et de soutenir la réalisation de projets individuels et collectifs gérés par des jeunes de 5 à 17 ans, dans le cadre scolaire. Ces projets contribuent au développement de l'autonomie des jeunes, encouragent leur sens des responsabilités et de l'initiative et favorisent leur implication dans leur apprentissage.

Le projet « Ouvre-toi sur le monde » est un projet récurrent de la Fondation Jeunes-PROJET dont l'organisme désire accroître la portée. Les jeunes intéressés devront soumettre une demande pour la réalisation d'un projet individuel ou d'équipe qui les engagera dans une démarche de connaissance vers la paix, l'inclusion et le mieux-vivre ensemble.

Ce projet sera diffusé sur le site Web de la Fondation Jeunes-PROJET et par des présentations visuelles dans les écoles pendant des conférences ou ateliers et par la distribution d'affiches ou de dépliants. Un animateur pédagogique engagé par l'organisme se rendra dans les écoles participantes pour susciter et soutenir la création de projets par les jeunes jusqu'à leur présentation.

Le programme Les jeunes s'engagent de Patrimoine canadien offre aux jeunes Canadiens la possibilité de prendre part à une gamme d'activités conçues pour renforcer leur sentiment d'appartenance au Canada. Les jeunes ont ainsi l'occasion d'en apprendre davantage sur la richesse de l'histoire et de la diversité de leur pays, et de devenir des citoyens engagés et actifs dans leurs communautés.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 10:33 et diffusé par :