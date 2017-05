Un nouveau bond en avant de la Solution Universelle JFrog, un saut de géant pour la communauté C++







JFrog Fait entrer le C/C++ dans le Monde de la Distribution Automatisée de Logiciels, en ajoutant le support des Dépôts Conan à Bintray

JFrog, l'accélérateur DevOps et créateur des premières solutions universelles pour la gestion et la distribution des binaires, annonce ce jour le support des dépôts Conan au sein de la Plateforme Universelle de Distribution de Binaires JFrog Bintray, pour fluidifier la mise à jour des packages pour les utilisateurs de C/C++

Nombre de grandes entreprises ont créé et produisent encore de milliards de lignes de code C/C++ pour leurs logiciels. En outre, l'accélération de l'hyperconnectivité apportée par l'essor de l'IoT, les poussent à accroître cette utilisation dans bien des cas ou C/C++ sont des technologies de choix. L'utilisation d'un référentiel pour gérer les bibliothèques C/C++ s'avère indispensable pour automatiser la fabrication et livraison du code au sein du pipeline DevOps.

Dans la continuité de son approche universelle, JFrog accueille maintenant la communauté C/C++, pour permettre à des millions de développeurs d'adopter une démarche DevOps, produire et livrer du meilleur code plus rapidement. Suite à l'acquisition de Conan.io en novembre dernier, JFrog a tout d'abord ajouté le support des dépôts Conan au sein d'Artifactory, le Gestionnaire de Binaire Universel. A compter d'aujourd'hui, JFrog Bintray va proposer aux développeurs C/C++ une solution intégrée pour la gestion et la distribution des packages C/C++, permettant ainsi aux DevOps et aux développeurs C/C++ d'améliorer significativement la distribution des packages en termes de fiabilité, l'accessibilité et commodité.

Conan est un gestionnaire de package C/C++, il fournit un modèle de distribution qui limite les problèmes de compatibilité, et reste compatible avec la majorité des outils du marché. Conan aide les développeurs C et C++ à assembler les logiciels et automatiser la gestion des dépendances pour toutes plateformes. Des milliers de développeurs utilisent déjà Conan en production, et peuvent maintenant bénéficier de cette solution dans Bintray.

Bintray est le plus important hub de distribution de packages logiciels, il distribue de façon fiable et performante des packages Maven, gradle, Ivy, SBT, et beaucoup d'autres, comptabilisant plus de 2 milliards de téléchargements chaque mois. En outre, JFrog Bintray supporte nativement la majorité des formats de packages, y compris les registres Docker, CocoaPods, Chef, Puppet, Bower, Vagrant, Git LFS, PyPi, Debian, npm, RubyGems, RPM, Opkg, NuGet, PHP Composer. Désormais avec le support de Conan, Bintray propose une distribution de packages de qualité au monde C/C++.

Intégrés nativement à Bintray, des CDN ultra-rapides, avec des centraux aux USA et en Europe, apportent une infrastructure fiable et industrielle aux développeurs C/C++; les packages sont sauvegardés et répliqués vers plusieurs fournisseurs Cloud.

JFrog Bintray s'intègre facilement avec l'écosystème DevOps des développeurs C/C++, les outils d'intégration continue et autres référentiels. Une vaste API REST leur permet de contrôler toutes les étapes du pipeline, gérer la sécurité d'accès au contenu, collecter des journaux et informations analytiques, et davantage ... toute l'automatisation qu'on est aujourd'hui en droit d'attendre d'une plate-forme de distribution moderne. Ils peuvent notamment gérer de façon très fine qui peut lister, télécharger ou téléverser des packages dans leur dépôt privé.

"Plus de 4 millions de développeurs C/C++ sur la planète disposent maintenant d'une solution qui couvre complètement la gestion de leur packages depuis le développement et l'assemblage des packages, jusqu'à la distribution vers les utilisateurs et les terminaux" indique Shlomi Ben Haim, CEO et co-fondateur de JFrog. "Bintray est un composant essentiel de l'écosystème DevOps, que les développeurs C/C++ pourront utiliser pour accélérer la livraison des logiciels en garantissant la sécurité et la qualité des packages au sein d'une plateforme robuste et scalable."

En plus de supporter les dépôts Conan, JFrog lance également un référentiel public de packages C/C++ou les utilisateur Bintray pourront librement déposer et télécharger des packages. Après le succès de JCenter, le plus vaste référentiel public de packages Java, entièrement géré dans Bintray, Jfrog va incorporer des packages de qualité depuis le référentiel public conan.io au sein de Bintray.

"Bintray est aujourd'hui la plus importante ressource de packages de binaires. Avec le lancement du référentiel Conan et l'intégration des packages C/C++ déjà disponibles sur le site public conan.io, Bintray va devenir le premier hub mondial pour la distribution de packages open-source, et la ressource de référence tant pour les développeurs C/C++ que Java" précise le co-fondateur de Conan, Diego Rodriguez-Losada.

A propos de JFrog:

Avec plus de 3500 clients et 2 milliards de téléchargements par mois sur son hub de binaires, JFrog est la solution universelle pour la gestion et la distribution de packages logiciels. Les quatre produits JFrog : JFrog Artifactory - le Référentiel de Binaires Universel, JFrog Bintray - la Plateforme de Distribution Universelle, JFrog Mission Control - Gestion Universelle des flux DevOps, et JFrog Xray - l'Analyseur Universel de Composants, sont utilisés partout dans le monde et disponibles comme solutions open-source, sur site ou dans le Cloud en SaaS. La liste des clients inclut certaines des meilleures marques mondiales, comme Amazon, Google, Uber, Netflix, MasterCard, Barclays, Microsoft, Cisco, Oracle, Adobe, Bosch, BNP Paribas, BMW, SAP, Volvo, ING, Amadeus et VMware. La société est privée et opère depuis la Californie, Israël et la France. Plus d'informations sur notre site jfrog.com.

