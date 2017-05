Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à North Glengarry







NORTH GLENGARRY, ON, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de Francis Drouin, député de Glengarry--Prescott--Russell, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Chris McDonell, maire de North Glengarry.

Date : Le vendredi 26 mai 2017



Heure : 13 h (HNE)



Lieu : 2477 County Rd 20

Maxville (Ontario)

