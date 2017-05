Une vitrine du patrimoine nord-côtier remise à neuf







Le gouvernement du Canada soutient le Musée régional de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 553 429 dollars au Musée régional de la Côte-Nord en vue de rénover ses installations.

Accordée par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette somme permettra au Musée régional de la Côte-Nord d'assurer la pérennité du bâtiment qui l'abrite, d'accroître la sécurité des visiteurs, de bonifier les conditions de présentation des expositions et d'améliorer les conditions ambiantes nécessaires à la conservation des collections.

« Les festivités entourant Canada 150 nous offrent l'occasion de découvrir tout ce qui fait la richesse de notre pays. Le Musée régional de la Côte-Nord joue un rôle de premier plan à cet égard, puisqu'il met en valeur le patrimoine de cette région aux charmes et aux attraits uniques, et ce, au grand plaisir de tous. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis heureux que cet important lieu culturel de la Côte-Nord puisse enfin moderniser ses installations pour bonifier l'expérience de ses visiteurs. Ils pourront encore davantage apprécier les particularités de la région par l'histoire, les arts, les sciences, l'ethnologie, l'archéologie et la géologie. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Nous attentions avec beaucoup d'impatience une contribution pour revitaliser nos installations et offrir une toute nouvelle expérience à nos visiteurs. Aujourd'hui, c'est chose faite, et nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement du Canada. »

- M. Jacques Delagrave, président du conseil d'administration, Musée régional de la Côte-Nord

Situé au centre de la Côte-Nord et au coeur de la vie culturelle de Sept-Îles, le Musée régional de la Côte-Nord est un musée d'histoire et d'archéologie voué à la conservation, à l'étude et à la mise en valeur du patrimoine régional nord-côtier.

Le territoire qu'il couvre s'étend sur 1 275 kilomètres d'est en ouest et sur 229 kilomètres vers le nord, y compris l'île d'Anticosti. Il regroupe cinq municipalités régionales de comté, soit Manicouagan, la Haute?Côte?Nord, Sept-Rivières, Caniapiscau et la Minganie.

Le projet de rénovation du Musée comprend la réfection de la toiture, le remplacement du revêtement extérieur (briques et déclins de bois), la réparation d'une partie de la structure métallique endommagée, la mise aux normes du système de climatisation et de chauffage, le remplacement des portes et fenêtres, le remplacement des couvre-planchers et des panneaux de gypse sur les murs dans les salles d'exposition temporaire, l'acquisition et l'installation de nouveaux systèmes d'accrochage, d'éclairage et de vitrines dans les salles d'exposition temporaire et la réparation de murs endommagés par des infiltrations d'eau.

