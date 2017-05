Un nouvel outil en ligne pour aider les agriculteurs canadiens à gérer les risques







EMBRUN, ON, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les ravageurs, les maladies, les inondations et les autres phénomènes météorologiques extrêmes sont des risques constants pour les entreprises et le gagne-pain des agriculteurs. Le gouvernement du Canada est résolu à collaborer avec ses partenaires du secteur pour étudier et mettre au point de nouveaux outils de gestion des risques de façon à répondre aux besoins des agriculteurs canadiens qui font face à de graves problèmes échappant à leur contrôle.

Le député Francis Drouin a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une contribution de 786 921 $ à Gestion agricole du Canada pour l'élaboration d'un nouvel outil de gestion des risques appelé « AgriBouclier ». Cet outil en ligne aidera les agriculteurs à faire une évaluation en temps réel des effets négatifs potentiels des risques pour leurs entreprises et à trouver des solutions d'atténuation. Par exemple, si une inondation de surface est imminente, l'outil pourra aider les agriculteurs à évaluer le degré de risque auquel ils font face et les mesures d'atténuation qu'ils peuvent adopter, comme le drainage par tuyaux ou la couverture d'assurance.

Cet investissement provient de l'enveloppe des initiatives Agri-risques (IAR) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, un programme qui soutient la recherche et le développement ainsi que la mise en oeuvre et l'administration de nouveaux outils de gestion des risques pour le secteur agricole.

« Les agriculteurs canadiens s'exposent à des risques chaque jour et ils doivent avoir les outils nécessaires pour mieux comprendre et gérer ces risques. Les inondations récentes dans l'Est de l'Ontario et au Québec montrent qu'il faut aider les agriculteurs à gérer les risques plus efficacement de façon à devenir plus forts, plus innovateurs et plus compétitifs. »

- Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell

« Moins du tiers des agriculteurs canadiens possèdent un plan de gestion des risques. Notre but ultime est de promouvoir la connaissance et l'adoption de pratiques et de plans de gestion des risques dans le cadre du processus de gestion agricole, tout en favorisant une meilleure compréhension et une approche pour évaluer et gérer les risques au sein du secteur agricole. »

- Heather Watson, directrice exécutive de Gestion agricole du Canada

Gestion agricole du Canada (GAC) est une organisation nationale qui se consacre exclusivement à la fourniture de ressources novatrices qui permettent aux producteurs canadiens de prendre des décisions éclairées en matière de gestion.

L'outil en ligne s'applique à tous les risques potentiels auxquels sont exposées les entreprises agricoles, en recueillant des données qui aideront les agriculteurs, les groupements de producteurs spécialisés et le secteur agricole à établir des points de référence pour améliorer le rendement de la gestion des risques.

Parmi les partenaires du projet, mentionnons la Fédération canadienne de l'agriculture et la société d'experts-conseils Meyers Norris Penny .

. Les initiatives Agri-risques font partie des programmes de gestion des risques de l'entreprise de Cultivons l'avenir 2.

