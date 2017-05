Un nouveau guide du WWF aide les navires à éviter les espèces arctiques vulnérables







L'industrie du transport maritime fait l'éloge de ce nouvel outil conçu pour les

navigateurs du détroit d'Hudson

MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW/ - Un nouveau guide du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada), conçu pour aider les navigateurs qui empruntent le détroit d'Hudson à détecter et éviter les mammifères marins, sera dévoilé lors de la rencontre de la Garde côtière du Canada et Transports Canada se déroulant aujourd'hui à Montréal.

La diminution de l'étendue de la glace de mer durant l'été a généré un intérêt grandissant pour les activités de transport maritime en Arctique. Les industries minière, halieutique et touristique vont toutes bénéficier de l'augmentation du trafic maritime dans le corridor nordique, qui connecte la baie d'Hudson et l'océan Atlantique.

Le Guide pour les navigateurs du détroit d'Hudson se compose de deux affiches à suspendre sur le pont du navire : une carte qui aidera les navigateurs à identifier les baleines, phoques, ours polaires et morses, et une carte sur l'habitat des mammifères marins, autant hivernal qu'estival. Le guide fournit également une liste de numéros de téléphone pour que les navigateurs puissent rapporter leurs observations et les incidents à la fois au niveau national et communautaire, et il propose une orientation opérationnelle lorsque les navigateurs sont à proximité ou qu'ils rencontrent des mammifères marins.

Le WWF-Canada présentera le guide lors de la rencontre du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) aujourd'hui et demain, et il remettra des copies du guide directement en mains propres aux représentants des compagnies maritimes propriétaires de navires, aux exploitants et aux responsables de la réglementation au fédéral.

Comment le trafic maritime affecte les mammifères marins

Le bruit provenant des navires rend difficile la communication entre les baleines;

Le passage des navires peut perturber le comportement alimentaire des mammifères marins et les entraîner hors de leur habitat habituel;

Les collisions avec les navires peuvent blesser sérieusement les mammifères marins;

Dans l'éventualité d'un déversement, la pollution causée par les eaux usées, eaux grises, eaux de lest et le carburant peut endommager les habitats des mammifères marins.

Andrew Dumbrille, spécialiste principal, Navigation durable en Arctique :

«?Il s'agit d'une opportunité d'établir des normes de haut niveau pour des pratiques de navigation durable, avant d'assister à une augmentation majeure des activités dans le détroit d'Hudson en raison de plus longues périodes des eaux libres. Nous espérons que ce guide servira d'outil pour les navigateurs, afin de diminuer la perturbation des habitats importants, et permettra de sensibiliser davantage la communauté du transport maritime à la faune qui partage ces eaux. Il encouragera également les navigateurs à travailler de pair avec les communautés nordiques qui dépendent du maintien de la santé des mammifères marins pour leur propre survie. Le partage d'informations précises et à jour rend les eaux plus sécuritaires pour tous.?»

Éloges à l'endroit du Guide pour les navigateurs du détroit d'Hudson du WWF-Canada

Marc Gagnon, directeur, Affaires gouvernementales et développement durable, Fednav :

«?Ce guide devrait se trouver sur tous les navires qui empruntent le détroit d'Hudson. Chez Fednav, nous faisons de notre mieux pour nous assurer que nos navires ne perturbent pas les habitats essentiels marins, alors être en mesure d'identifier correctement les animaux et savoir quand et comment les éviter à différents moments de l'année nous rendra la tâche certainement plus facile. Ce genre d'outils contribue grandement à assurer que nos pratiques de transport maritime ne fassent qu'ajouter de la valeur aux communautés nordiques.?»

Capitaine David « Duke » Snider, Chef de la direction, Martech Polar Consulting :

«?Ayant foulé le pont des navires depuis plus de 35 ans, je dirais que la présence à bord d'un guide comme celui-ci constituera une ressource inestimable pour informer les navigateurs à propos des espèces qu'ils peuvent rencontrer et aider les navigateurs à éviter les espèces et habitats particulièrement vulnérables. J'encourage les navires empruntant le détroit d'Hudson d'utiliser ce guide.?»

À propos du WWF-Canada

Le WWF propose des solutions aux grands défis de conservation qui nous tiennent tous à coeur. Nous menons des projets dans des lieux uniques et de grande valeur environnementale afin que la nature, les espèces et les communautés puissent cohabiter en toute harmonie. Parce que lorsque la nature va, tout va.wwf.ca/fr

SOURCE Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 10:12 et diffusé par :