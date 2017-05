Une postdoctorante de l'Université TÉLUQ remporte deux méritas à Savoir Affaires







QUÉBEC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Amina Yagoubi, postdoctorante sous la direction de la professeure Diane-Gabrielle Tremblay, à l'École des sciences de l'administration à l'Université TÉLUQ, a remporté deux méritas dans le cadre de l'initiative d'idéation entrepreneuriale Savoir Affaires Montréal, qui s'est déroulée à l'École de technologie supérieure du 14 au 19 mai 2017.

« Au nom de notre université, je félicite madame Yagoubi pour ces deux méritas obtenus dans ce concours de haut niveau liant savoir et innovation en affaires », a déclaré Caroline Brassard, directrice de l'Enseignement et de la recherche.

Madame Yagoubi et ses collègues ont d'abord été récompensés pour leur projet E-Flush, chasse d'eau intelligente. E-Flush est un régulateur de chasse d'eau qui se place dans la cuve des toilettes afin d'optimiser le volume d'eau utilisé en fonction de la masse qui s'y trouve. Le second méritas lui a été attribué pour Diligiencia - Élégante Diligence qui, pour le 375e anniversaire de Montréal, fait le lien entre le passé et le futur. Ce projet innovant propose d'adapter l'usage du cheval urbain du passé industriel de Montréal avec le futur de cette ville intelligente.

Au total, 32 projets d'affaires ont été présentés lors de cette compétition, par un total de 44 étudiants de cycles supérieurs et postdoctorants provenant des 10 établissements du réseau de l'Université du Québec, autour du grand thème Montréal, ville intelligente.

Savoir Affaires

Savoir Affaires est une démarcheinnovante proposée par l'Université du Québec qui fait appel au savoir et à la créativité des étudiants de cycles supérieurs, des gens d'affaires et des intervenants économiques pour développer de nouvelles occasions d'affaires axées sur la diversification économique et la dynamisation régionale.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

