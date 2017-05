Traverse Harrington Harbour-Chevery - Début du service du NM Les Eaux Scintillantes







QUÉBEC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec désire informer la population que le navire Les Eaux Scintillantes reprendra le service de transport de passagers entre Harrington Harbour et Chevery à compter de lundi 29 mai dès 7 h.

Depuis son retrait en août 2015, le NM Les Eaux Scintillantes a été l'objet de nombreuses améliorations dont une nouvelle motorisation. Le navire conserve sa capacité de transport de 12 passagers avec une vitesse de croisière moyenne de 20 noeuds.

Pour connaître l'horaire des traversées, nous vous invitons à consulter le site traversiers.com et à vous abonner aux alertes qui vous informeront d'éventuelles modifications de service. Le feuillet d'information de la traverse sera également disponible dans les salles d'attente et les lieux publics de Harrington Harbour et de Chevery.

Le service de réservation est toujours en place au 418 787-0100. Pour obtenir l'information complète, consulter les renseignements complémentaires de la brochure de l'horaire.

https://www.traversiers.com/fr/nos-traverses/traverse-harrington-harbour-chevery/horaire/

