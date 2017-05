Rocket Lab s'envole dans l'espace







HUNTINGTON BEACH, Californie et AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 25 mai 2017 /PRNewswire/ -- Rocket Lab, une société aérospatiale américano-néo-zélandaise, a repoussé les limites aujourd'hui lorsque sa fusée Electron a atteint l'espace à 16h23 NZST.

Electron a décollé à 16h20 NZST depuis le Lancer Complex 1 de Rocket Lab, sur la péninsule de M?hia, en Nouvelle-Zélande. C'était la première fusée de classe orbitale au monde à être lancée depuis un site de lancement privé.

« C'est une journée extraordinaire et je suis extrêmement fier de notre talentueuse équipe », a déclaré Peter Beck, le PDG et fondateur de Rocket Lab. « Nous sommes l'une des rares sociétés à créer une fusée en partant de rien et nous l'avons conçue en moins de quatre ans. Nous avons travaillé sans relâche pour en arriver là. Nous avons tout développé en interne, construit le premier site de lancement orbital privé au monde et nous l'avons réalisé avec une petite équipe. »

« C'était un excellent vol. Nous avons eu une première phase de combustion, une phase de séparation, un allumage de deuxième phase et une séparation du profilage admirables. À ce moment-là, nous n'avions pas encore atteint l'orbite et nous allons en étudier les raisons. Néanmoins, atteindre l'espace dès notre premier essai nous place dans une position extrêmement favorable, en vue d'accélérer la phase commerciale de notre programme, placer nos clients en orbite et ouvrir l'espace aux entreprises », a-t-il ajouté.

Au cours des prochaines semaines, les ingénieurs de Rocket Lab à Los Angeles et à Auckland (Nouvelle-Zélande), travailleront sur les 25 000 chaînes de données collectées lors du vol d'essai. Les résultats fourniront des informations sur les mesures à prendre pour optimiser le lanceur.

« Nous avons tant appris grâce à cet essai de lancement et nous en apprendrons davantage dans les semaines à venir. Nous souhaitons rendre l'espace accessible et cet essai constitue un jalon important dans cette direction. Les applications auxquelles cela ouvre la voie sont infinies. Les applications connues comprennent l'amélioration des rapports météorologiques, l'Internet depuis l'espace, la prévision des catastrophes naturelles, l'actualisation des données maritimes, ainsi que des services de recherche et de sauvetage », a-t-il conclu.

Le lancement d'aujourd'hui constitue le premier de trois vols d'essais prévus cette année. Rocket Lab entend se placer sur orbite lors du deuxième essai et cherchera à optimiser la charge utile que peut transporter la fusée.

Lorsqu'il fonctionnera à plein régime, Rocket Lab prévoit plus de 50 lancements par an, sachant que la réglementation lui permet jusqu'à 120 lancements par an. À titre de comparaison, les États-Unis ont procédé à 22 lancements l'an dernier, pour 82 au niveau mondial.

Les clients qui ont déjà signé pour la phase commerciale d'Electron, de Rocket Lab, incluent la NASA, Spire, Planet, Moon Express et Spaceflight.

À propos de Rocket Lab

L'objectif de Rocket Lab est d'éliminer les obstacles à la commercialisation de l'espace, en offrant des possibilités de lancement fréquents en orbite terrestre basse. Depuis sa création en 2006 par Peter Beck, Rocket Lab a fourni un éventail de technologies et de systèmes complets de fusées, pour un déploiement de charge utile rapide et économique.

Outre le premier site de lancement orbital néo-zélandais, situé dans la péninsule de M?hia, la société est active à Auckland et à Los Angeles.

Rocket Lab est une société privée comptant d'importants investisseurs, dont Khosla Ventures, Bessemer Venture Partners, Data Collective, Promus Ventures, Lockheed Martin et K1W1.

À propos d'Electron

Electron est un lanceur entièrement composé de carbone composite, conçu et fabriqué en Nouvelle-Zélande, utilisant les moteurs Rutherford imprimés en 3D de Rocket Lab pour son système de propulsion principal. Le lanceur Electron est conçu pour transporter des charges utiles en orbite basse, telles que de plus petits satellites. Du fait de la conception et de l'assemblage modernes d'Electron, une fabrication rapide et adaptable, avec un niveau d'automatisation élevé, est possible.

Le lanceur Electron permettra aux constellations de petits satellites d'assurer des services comme l'Internet à prix abordable depuis l'espace et l'observation de la terre en temps réel, pour des activités telles que la surveillance de l'environnement, la prévision des catastrophes naturelles, l'actualisation des données maritimes et la mise à disposition de services de recherche et sauvetage.

Electron est capable de transporter des charges à hauteur de 150 kg en orbite héliosynchrone de 500 km ; la plage cible pour le marché à forte croissance des constellations de satellites. Electron est le lanceur de satellite le plus économique. Parmi les clients qui se sont engagés à être transportés par Electron, citons la NASA, Planet, Spire et Moon Express.

À propos des moteurs Rutherford

Rutherford est un moteur ultramoderne alimenté par une pompe à oxygène et kérosène, complètement pensé en Nouvelle-Zélande pour Electron, faisant appel à un cycle de propulsion entièrement nouveau. Ses pompes à propulsion électrique haute performance uniques réduisent la masse et remplacent le matériel par du logiciel.

Rutherford est le premier moteur de sa catégorie à utiliser l'impression 3D pour tous les composants de base. Ces caractéristiques sont totalement nouvelles pour un moteur-fusée à ergols liquides haute performance, dont la propulsion est alimentée par des turbopompes électriques. La conception axée sur la production permet à Electron de projeter des lanceurs et des satellites à une fréquence inégalée.

À propos de Launch Complex 1

Le Launch Complex 1 (Complexe de lancement 1) de Rocket Lab est situé à l'extrémité de la péninsule de M?hia, entre Napier et Gisborne, sur la côte est de l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande. Le complexe est le premier site de lancement orbital privé au monde et le premier du pays.

Le fait que Launch Complex 1 se trouve dans un endroit isolé, en particulier son faible volume de trafic aérien et maritime, est un facteur essentiel permettant un accès sans égal à l'espace. La situation géographique du site signifie qu'il est possible d'accéder à un large éventail d'azimuts de lancement et de plans orbitaux ? les satellites lancés depuis M?hia peuvent disposer d'un large éventail d'inclinations, afin d'assurer des services à de nombreuses régions du monde.

