L'Aéroport Billy Bishop de Toronto ouvre ses portes ce samedi pour l'événement annuel « Portes ouvertes Toronto »

TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW/ - Le samedi 27 mai 2017, les médias sont invités à visiter l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (l'Aéroport Billy Bishop) dans le cadre de « Portes ouvertes Toronto », édition 2017.

Les médias auront l'occasion unique de visiter les installations aéroportuaires modernes et d'en apprendre au sujet de leurs 75 ans d'histoire à fournir aux voyageurs une porte d'accès internationale, ouverte sur le monde, pratique et axée sur la clientèle. Le thème de l'édition de Portes ouvertes Toronto de cette année, « Quinze décennies d'architecture canadienne », s'inscrit dans une plus grande célébration, « TO Canada with Love » (au Canada en toute amitié), organisée dans l'ensemble de la ville en l'honneur du 150e anniversaire du Canada. Dans le cadre de cette manifestation, l'Aéroport Billy Bishop présentera plus de 75 années de prestation de services aéronautiques à la ville de Toronto, et mettra notamment en valeur la période durant laquelle l'aéroport a servi de base d'entraînement pour l'Aviation royale canadienne et l'Aviation royale norvégienne pendant la Seconde Guerre mondiale

QUOI : L'Aéroport Billy Bishop accueille le public pour lui faire visiter l'aéroport à l'occasion de la 18e édition de Portes ouvertes Toronto, présenté par Great Gulf. Des membres du personnel et des partenaires de l'aéroport seront présents sur place pour répondre aux questions et donner aux visiteurs un aperçu unique des coulisses de cette infrastructure, en leur faisant découvrir, entre autres :





Le tunnel piétonnier primé de l'Aéroport Billy Bishop - tunnel creusé sous l'eau - ainsi que le pavillon de la partie continentale et l'atrium sur l'île, qui abriteront une exposition historique et des sculptures liées à celui dont l'aéroport porte le nom et au rôle joué par ce personnage durant la Première Guerre mondiale.

Le poste d'incendie et les installations de maintenance de l'aéroport, où les enfants de tous âges pourront explorer les véhicules de sécurité ultramodernes de l'aéroport.

Une zone de rassemblement d'où l'on peut observer les opérations en cours sur les pistes de l'aéroport, le bâtiment historique de l'Aérogare A, la nouvelle enceinte entourant la zone où ont lieu les points fixes au sol, et des aéronefs.

La possibilité de faire partie des premières personnes qui rencontreront la nouvelle mascotte de l'Aéroport Billy Bishop.

L'équipe de faucons qui joue un rôle important dans le programme de gestion de la faune de l'aéroport.

Les aéronefs et les installations ORNGE qui fournissent des services d'évacuation médicale d'urgence.

Une exposition de photographies historiques dans l'atrium sur l'île, exposition qui rassemblera des images de l'aéroport et du secteur riverain voisin.

Les partenaires et les locataires de l'aéroport, comme Porter Airlines et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui proposeront des expositions présentant l'éventail complet des services disponibles à l'aéroport. Voir la carte de la visite sans guide de l'Aéroport Billy Bishop ici.



QUI : Gene Cabral, vice-président directeur de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto et de PortsToronto



QUAND : Samedi 27 mai 2017 de 10 h à 17 h

Note : l'Aéroport Billy Bishop participe à l'événement Portes ouvertes Toronto samedi seulement.



OÙ : Aéroport Billy Bishop de Toronto, 2, Eireann Quay, Toronto, ON

On trouvera ici les renseignements pour se rendre à l'aéroport et trouver un stationnement.



SÉANCES DE PHOTOS : Les médias sont invités à visiter l'Aéroport Billy Bishop dans le cadre de Portes ouvertes Toronto et pourront faire des entrevues et prendre des photos/vidéos.



IMPORTANT : L'accès aux coulisses sera permis jusqu'à 17 h, la dernière entrée ayant lieu à 16 h.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (https://www.portstoronto.com/l-aeroport.aspx)

L'Aéroport Billy Bishop est le neuvième aéroport le plus achalandé au Canada, et a accueilli 2,7 millions de voyageurs d'affaires et d'agrément en 2016. Il s'agit également du sixième aéroport le plus achalandé parmi les aéroports canadiens qui desservent les États-Unis. Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des correspondances pour plus de 80 destinations internationales par l'entremise de ses réseaux de lignes aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 2,1 milliards de dollars en production économique chaque année, et contribue au maintien de 6 500 emplois, dont 1 960 sont directement associés aux opérations aéroportuaires.

