Espoir, courage, détermination : le sixième timbre soulignant les 150 ans du Canada célèbre le Marathon de l'espoir de Terry Fox

La soeur de Terry Fox dévoile un timbre rendant hommage au héros canadien et à l'un des moments marquants des 50 dernières années au pays

ST. JOHN'S, NL, le 25 mai 2017 /CNW/ - Judith Fox, la soeur de Terry Fox, a dévoilé aujourd'hui un timbre commémorant le remarquable Marathon de l'espoir entrepris par son frère en 1980. Cet exploit, qui a su inspirer les Canadiens et captiver une nation tout entière, a laissé un héritage durable à l'échelle à l'échelle du pays et partout dans le monde.

Judith Fox a dévoilé le timbre lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'hôtel de ville de St. John's (T.?N.?L.), tout près du « Kilomètre 0 », l'endroit où Terry Fox a trempé sa jambe artificielle dans l'océan Atlantique le 12 avril 1980 pour marquer le début de sa course. Des élèves de l'école élémentaire Roncalli, de St. John's, ont également pris part à cette cérémonie. Ils ont fièrement montré des affiches expliquant comment le jeune homme les a inspirés à croire que rien n'est impossible.

Le Marathon de l'espoir fait partie des moments les plus marquants dans l'histoire du pays, et il demeure un symbole de courage et d'espoir.

Terry Fox n'était âgé que de 18 ans lorsqu'il a reçu un diagnostic de cancer des os et qu'il a subi une amputation de la jambe droite. Trois ans plus tard, il a entrepris son Marathon de l'espoir afin d'amasser des fonds pour la recherche contre le cancer. Il a couru presque un marathon par jour (environ 42 kilomètres) pendant 143 jours, recueillant des millions de dollars tout au long de la course et tout de suite après. En tout, Terry Fox a parcouru 5 373 kilomètres, soit plus de la moitié du Canada, avant d'interrompre son Marathon de l'espoir près de Thunder Bay, en Ontario, le 1er septembre 1980, le cancer s'étant propagé à ses poumons.

Un héritage toujours vivant et inspirant

Terry Fox continue d'être un héros pour les générations de Canadiens qui honorent son héritage en participant à la course annuelle Terry Fox dans différentes villes du monde. La Fondation Terry Fox, qui organise ces courses, a amassé plus de 700 millions de dollars à l'échelle mondiale pour la recherche sur le cancer tandis que l'institut de recherche Terry Fox aide à améliorer les résultats chez les personnes atteintes du cancer. La détermination et l'exploit de Terry Fox ont aussi changé la perception qu'avait le public des personnes handicapées.

Le timbre consacré au Marathon de l'espoir est le sixième d'un jeu de 10 émis par Postes Canada à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération. Ces vignettes célèbrent des moments marquants de l'histoire du Canada depuis son centenaire en 1967.

Quatre autres timbres Canada 150 à venir

Chaque timbre Canada 150 a été dévoilé par une ou des personnalités canadiennes choisies selon le moment célébré. Le lieu du dévoilement de chaque vignette est également lié au jalon commémoré. Le timbre célébrant Expo 67 a été dévoilé à Montréal le 27 avril dernier par l'architecte d'Habitat 67 Moshe Safdie, et celui consacré à la Constitution et à la Charte canadienne des droits et libertés a été révélé sur la Colline du Parlement le 3 mai dernier en présence de la très honorable Beverley McLachlin, juge en chef du Canada. La troisième vignette, qui rend hommage au Canadarm et à l'innovation canadienne, a été dévoilée dans une école de Toronto par l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen lors d'un événement filmé dont la vidéo a été publiée en ligne le 4 mai.

Le quatrième timbre, soulignant l'adoption en 2005 de la Loi sur le mariage civil qui a légalisé le mariage entre conjoints de même sexe à l'échelle du Canada, a été dévoilé le 9 mai à Toronto en partenariat avec l'organisme The 519 qui appuie la communauté LGBTQ. La cinquième vignette, qui célèbre la route Transcanadienne, a été révélée à Regina le 16 mai par la vedette de la musique country Dean Brody. Le prochain timbre Canada 150 sera quant à lui dévoilé à Iqaluit le 30 mai.

Les autres vignettes seront dévoilées une à une dans des villes à l'échelle du pays. La dernière sera révélée le 1er juin.

