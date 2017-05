Amélioration prochaine des infrastructures liées à l'eau pour les résidents de la Municipalité régionale de Halton







19 nouveaux projets approuvés dans 5 collectivités

OAKVILLE, ON, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux, et ce, tout en créant de nouvelles possibilités économiques afin de renforcer la classe moyenne dans toute la province.

L'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques et députée de Burlington, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, et députée provinciale de Burlington, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Gary Carr, président régional de la région de Halton, ont annoncé aujourd'hui qu'un nouveau projet essentiel en matière d'eau potable pour les résidents de la région de Halton avait été approuvé dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement pour ce projet, soit plus de 26,5 millions de dollars. Le gouvernement provincial fournit jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles pour ce projet--soit un peu plus de 13,2 millions de dollars. La Municipalité régionale de Halton fournira le reste du financement.

Grâce à cet investissement, on reliera à la station de purification de l'eau de Burloak une deuxième conduite principale de grande dimension afin d'y acheminer l'eau en provenance du réservoir Washburn et du poste de surpression. Le projet consiste également à aménager de plus petites conduites principales pour l'approvisionnement. Cet investissement est essentiel pour faire en sorte que les résidents puissent compter sur une source d'eau potable propre et fiable, ainsi que pour maintenir la salubrité et la qualité de vie de nos collectivités.

En plus de ce projet, quatre autres collectivités avoisinantes de l'Ontario profiteront de 18 projets liés à l'eau et aux eaux usées, pour lesquels le gouvernement fédéral fournit plus de 5,1 millions de dollars.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées pour maintenir un environnement sain et offrir une eau potable propre et fiable. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et les municipalités de partout au pays pour soutenir d'importants projets, comme ceux qui sont annoncés aujourd'hui pour Burlington, Halton Hills, Oakville et Milton, qui permettent de faire en sorte que les collectivités canadiennes soient saines et durables maintenant et pendant de nombreuses années. »

L'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques et députée de Burlington, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Assurer la sécurité et améliorer la qualité de l'eau potable pour les résidents de la région de Halton est d'une importance primordiale. Notre gouvernement le sait et prend les mesures nécessaires en travaillant avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour moderniser et mettre à niveau les infrastructures essentielles, y compris les projets annoncés aujourd'hui. »

L'honorable Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, et députée provinciale de Burlington

« La région de Halton est déterminée à assumer l'importante responsabilité qui consiste à fournir une eau potable propre et sûre à ses résidents. Halton avait demandé des fonds d'infrastructure aux gouvernements fédéral et provincial afin de soutenir la croissance et de maintenir la grande qualité de la mise en oeuvre des services pour la collectivité de Halton, et je suis heureux de cet investissement qui est effectué aujourd'hui dans notre collectivité. Ensemble, nous continuerons de veiller à ce que Halton demeure un excellent endroit où vivre. »

Gary Carr, président de la Municipalité régionale de Halton

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques.

Le Budget 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes et les ponts, et les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, soit plus de 190 milliards de dollars sur 13 ans à partir de 2014-2015. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/ONRenforce.

Produit connexe

Document d'information : Le Canada et l'Ontario annoncent un financement pour des projets d'infrastructures visant liées à l'eau et aux eaux usées en Ontario.

Liens connexes

Le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le Budget 2017

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Ontario

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées

ONRenforce - Mise à jour 2017 sur l'infrastructure

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :