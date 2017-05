FPInnovations annonce que son président et chef de la direction, M. Pierre Lapointe, quitte son poste







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Au nom du conseil d'administration de FPInnovations, M. Yvon Pelletier, président du conseil, a annoncé aujourd'hui que Pierre Lapointe quittait son poste de président et chef de la direction de FPInnovations. Un processus de sélection débutera dans les prochaines semaines et M. Lapointe restera en poste jusqu'à ce que son remplaçant soit nommé - probablement au cours de l'automne.

« Je suis très reconnaissant du travail accompli par Pierre depuis son entrée en fonction le 1er décembre 2008, affirme M. Pelletier. Sous sa direction, FPInnovations s'est positionnée comme le pivot d'innovation du secteur forestier au Canada grâce à plusieurs projets phares » termine-t-il.

En effet, Pierre Lapointe a été le maître d'oeuvre de projets comme la construction de la première usine de démonstration de nanocellulose cristalline au monde en partenariat avec Domtar, de l'implantation de la première usine de démonstration de filaments de cellulose au monde en partenariat avec Kruger, ainsi que de la création d'une usine d'extraction de la lignine à Thunder Bay, en partenariat avec Produits Forestiers Résolu. M. Lapointe est reconnu pour sa vivacité, son dynamisme et surtout, sa passion pour l'innovation et la recherche.

Plus tôt cette année, Pierre a été admis à l'Académie royale des sciences de l'ingénieur de Suède et à la Société géographique royale du Canada pour sa contribution scientifique à l'échelle nationale et internationale. En 2015, dans le cadre du 100e anniversaire de PAPTAC, on lui a décerné la Médaille d'or commémorative John S. Bates, un des plus prestigieux honneurs individuels de PAPTAC, décerné à un membre de l'Association en reconnaissance de sa grande contribution à la science et à la technologie de l'industrie des pâtes et papiers. En 2009, il a reçu le titre d'Officier de l'Ordre des Palmes académiques pour sa contribution à la collaboration en recherche entre la France et le Québec.

Pierre se dit maintenant prêt à passer plus de temps de qualité auprès de sa famille. « Il ne s'agit pas d'une décision prise à la légère. Je crois fermement que FPInnovations est un modèle pour les autres instituts de recherche. J'ai été extrêmement fier de représenter FPInnovations auprès de nos membres et intervenants, au Canada et partout dans le monde, a-t-il affirmé. Notre plan d'actions stratégique, notre modèle d'affaires et l'immense travail accompli par nos employés mènera très certainement FPInnovations vers un avenir prometteur. »

À propos de FPInnovations

FPInnovations est un institut de R-D sans but lucratif, chef de file mondial qui se spécialise dans la création de solutions scientifiques pour soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle internationale et qui répond aux besoins prioritaires de ses membres industriels et partenaires gouvernementaux. Il bénéficie d'un positionnement idéal pour faire de la recherche, innover et livrer des solutions d'avant-garde qui touchent à tous les éléments de la chaîne de valeur forestière, des opérations forestières aux produits de consommation et industriels. FPInnovations compte plus de 500 employés, des laboratoires de recherche situés à Québec, à Montréal et à Vancouver ainsi que des bureaux de transfert de technologie à travers le pays. Pour plus d'information sur FPInnovations, visitez le www.fpinnovations.ca

SOURCE FPInnovations

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :