Invitation aux médias - Investissement important pour les infrastructures scolaires de la région des Laurentides

LACHUTE, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, et au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, le député d'Argenteuil, M. Yves St-Denis, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera un investissement important pour les infrastructures scolaires de la région des Laurentides.

DATE : Le 29 mai 2017





HEURE : 10 h 00





LIEU : École primaire Laurentian (Bibliothèque) 455, rue Court Lachute (Québec) J8H 1T2













