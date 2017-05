22e édition du Festival Vue sur la Relève - La Famille Ouellette, lauréate du prix Coup de pouce MAtv







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'événement Vue sur la Relève, MAtv a remis un prix Coup de pouce à La Famille Ouellette pour sa brillante participation à la 22e édition du Festival. Ce talentueux groupe bénéficiera d'une campagne promotionnelle personnalisée sur la chaîne MAtv, d'une valeur de 25 000 $.

Partenaire du Festival Vue sur la Relève depuis près de dix ans, MAtv remet ce prix Coup de pouce pour une sixième année consécutive afin de récompenser les efforts, la créativité et le talent des artistes de la relève. Parmi les récipiendaires des années antérieures, on retrouvait Éli et Papillon, Les Hay Babies, Little Suns, BELLFLOWER et Samuele.

LES LAURÉATS

La Famille Ouellette, c'est un orchestre maison qui propose un moment musical éclaté, ludique et à la bonne franquette. Le jury de MAtv a été séduit par la richesse de leurs arrangements vocaux, leurs mélodies contagieuses et leur univers musical inspirant.

Le Groupe se compose de : Christian Ouellette (aka Christian David - trompette et péripéties), JS Ouellette (aka Jean-Sébastien Houle - claviers et toupet), Dave Ouellette (aka David Lagacé - guitare et sex-appeal), Simon Ouellette (aka Simon Beaudoin - guitare et téflon), Tony Ouellette (aka Antoine Drolet-Dumoulin - basse et passion) et Jake Ouellette (aka Christian Renaud - drums et mystère).

