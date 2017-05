Le Parc de la rivière Mitis sera remis en état et doté de nouvelles installations







Le gouvernement du Canada soutient le projet d'infrastructure communautaire de l'organisme Les Amis des Jardins de Métis

GRAND-MÉTIS, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui des Amis des Jardins de Métis, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que l'organisme Les Amis des Jardins de Métis inc. se voit accorder une aide financière de 147 449 $, sous forme de contribution non remboursable, pour l'amélioration et la remise en état du Parc de la rivière Mitis.

Constitué en 1995, l'organisme Les Amis des Jardins de Métis gère et entretien des infrastructures qui se trouvent sur les rives du Saint-Laurent et de la rivière Mitis, tout en mettant de l'avant des projets pour développer et protéger ces espaces naturels communautaires ainsi qu'en sensibilisant la population à ces environnements.

Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront la restauration du pavillon d'accueil, l'amélioration des sentiers existants, le prolongement et la réparation des passerelles et des escaliers dans les sentiers ainsi que l'amélioration de la qualité des infrastructures, des espaces de pique-nique et de rassemblement communautaire. Dans le cadre de ce projet, un parcours d'exercice de type Treckfit et un parcours éducatif avec belvédères et panneaux d'interprétation seront également aménagés dans les sentiers. Enfin, des installations seront ajoutées pour faciliter l'accès et la pratique de sports nautiques. Ces améliorations permettront d'accroître l'accessibilité du public à ce milieu naturel exceptionnel.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 permettra d'améliorer les installations du Parc de la rivière Mitis. Je suis fier de voir un projet innovateur de ma collectivité bénéficier de ce programme. »

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia

« Le gouvernement du Canada, par l'entremise du PIC150, appuie les projets d'organismes qui, comme celui mis en oeuvre par Les Amis des Jardins de Métis, mobilisent et unissent nos communautés, en plus de stimuler, de façon générale, l'activité économique au pays. Les infrastructures communautaires et récréatives comme celles du Parc de la rivière Mitis contribuent à augmenter la qualité de vie et à créer des espaces de rencontres. Somme toute, aujourd'hui, comme il y a 150 ans, aller à la rencontre de l'autre nous enrichit tous. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Pour Les Amis des Jardins de Métis, le développement du Parc de la rivière Mitis et du futur parc régional de La Mitis est l'une des meilleures façons d'assurer la préservation de ce site magnifique sur la rive ouest de la rivière Mitis. Grâce aux améliorations réalisées au pavillon d'accueil et dans les sentiers, nous allons pouvoir attirer de plus en plus de résidents des communautés voisines des Jardins de Métis pour venir y faire de la marche, de la raquette ou de l'entraînement physique, tout en permettant l'observation des oiseaux, la découverte de la nature et le ressourcement aux abords de la rivière Mitis et du fleuve Saint-Laurent. »

Alexander Reford, directeur des Amis des Jardins de Métis

