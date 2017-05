Les enfants qui voyagent avec leurs parents sur les ailes d'Air Transat ne sont jamais assis seuls







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la suite du dépôt du projet de loi sur la modernisation des transports par l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports du Canada, Air Transat tient à réitérer son engagement à prendre toutes les mesures possibles pour que les familles soient regroupées dans l'avion. Le transporteur canadien numéro un sur le marché des voyages vacances au Canada et sur les liaisons transatlantiques souligne qu'il a toujours tout mis en oeuvre pour s'assurer que les enfants sont assis à côté d'un parent.

« Air Transat est une compagnie aérienne orientée vers les familles, et cette règle fait partie de nos pratiques depuis longtemps. Nous invitons les parents qui voyagent avec leurs enfants à faire connaître leurs besoins familiaux à notre Centre d'information et de sélection de sièges (1 877 TRANSAT) et à se présenter au comptoir d'enregistrement dans les délais indiqués dans les documents électroniques de voyage. S'ils respectent ces deux conditions, il n'y a pas de raison que les enfants soient assis seuls », déclare Jean-François Lemay, président-directeur général d'Air Transat.

Pour obtenir des sièges précis dans l'appareil, il est recommandé d'opter pour le service de sélection de sièges ou Option Plus, qui offre de nombreux privilèges en classe Économie. Moyennant un léger supplément, ces services permettent aux clients d'avoir la plus grande tranquillité d'esprit qui soit. Les globe-trotteurs de 2 à 11 ans qui sont membres du Club Enfants d'Air Transat bénéficient d'une réservation de siège standard gratuite.

Surréservation : volontaires seulement

La surréservation n'est pas une pratique courante d'Air Transat. « Dans les cas exceptionnels où cela se produit, nous demandons toujours à des volontaires de céder leur place en les indemnisant correctement. Je n'ai pas en mémoire que nous ayons refusé d'embarquer un passager non volontaire. Nos consignes sont très claires, et cela se fait dans le plus grand respect des voyageurs », conclut M. Lemay, président-directeur général d'Air Transat.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur canadien numéro un sur le marché des voyages vacances au Canada et sur les liaisons transatlantiques. De plus, elle offre des vols intérieurs et de correspondance à partir de cinq aéroports canadiens. Chaque année, l'entreprise transporte trois millions de passagers vers quelque 60 destinations dans 26 pays. Établie à Montréal, elle emploie quelque 3000 personnes et exploite une flotte de petits porteurs Boeing et de gros porteurs Airbus. En 2016, Air Transat a mérité pour une cinquième année consécutive le titre de meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord, d'après un classement établi par Skytrax. Ses efforts soutenus pour réduire son empreinte environnementale lui ont valu de nombreuses distinctions au cours des dernières années. Ainsi, depuis 2011, elle se classe au premier rang en Amérique du Nord et dans le top 20 mondial de l'indice Atmosfair Airline pour sa performance en matière d'efficacité énergétique. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée qui oeuvre dans le transport aérien, l'hôtellerie, les forfaits voyages et la distribution. Transat a obtenu le statut de Partenaire Travelife en 2016 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Complice par excellence des vacanciers, elle fête ses 30 ans en 2017.

