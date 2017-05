Canada 150 : la biodiversité au coeur des célébrations du Zoo de Granby







Le gouvernement du Canada appuie un projet communautaire du Zoo de Granby dans le cadre de Canada 150

GRANBY, QC, le 25 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un appui de près de 150 000 dollars au Zoo de Granby pour son projet d'expérience en soirée offert cet automne.

Dans le cadre de ce projet organisé en l'honneur de Canada 150, le Zoo de Granby offrira des visites nocturnes sur la découverte du monde préhistorique, la biodiversité de notre planète et l'importance de la protéger. Tout au long du circuit, composé d'animaux, de 21 dinosaures animés et de panneaux didactiques, des biologistes et des éducateurs sensibiliseront les participants à la biodiversité et aux espèces menacées. Cette activité unique sera offerte la fin de semaine, du 1er septembre au 29 octobre 2017. (L'horaire sera affiché au www.zoodegranby.com.)

Le gouvernement du Canada a accordé ce financement par l'entremise du Fonds Canada 150. Grâce à ce Fonds, il appuie la tenue d'activités à l'échelle locale, régionale et nationale pour que les Canadiens d'un bout à l'autre du pays soient de la fête, et pour faire de 2017 une année mémorable.

Citations

«?L'année 2017 sera exceptionnelle. Canada 150 nous permet de réfléchir à notre passé et d'envisager l'avenir avec optimisme. Je suis ravie que l'expérience en soirée du Zoo de Granby donne aux familles la chance d'en apprendre plus sur la biodiversité de notre planète et l'importance de la protéger. Profitons du 150e pour réaffirmer notre volonté de préserver notre environnement et la richesse de nos ressources, au profit des Canadiens d'aujourd'hui et de demain. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Afin de souligner Canada 150, le Zoo de Granby s'est donné pour mission de faire découvrir la biodiversité aux Canadiens et de les sensibiliser aux défis environnementaux des prochaines années. Voilà une belle occasion d'en apprendre davantage sur l'ère préhistorique. J'invite tout le monde à se joindre à nous pour célébrer cet anniversaire important. Venez fêter en grand nombre avec nous!?»

- M. Pierre Breton, député de Shefford

«?Fort d'une programmation d'activités familiales rassembleuses durant le jour, le Zoo de Granby proposera une ouverture en soirée qui nous permettra de faire vivre une expérience unique et complètement différente. L'activité permettra également une intimité propice au rassemblement, autrement plus difficile à créer le jour. Toujours animé de sa mission d'éducation et de conservation, le Zoo de Granby souhaite, par le fait même, marier l'expérience ludique originale à un objectif culturel important : une sensibilisation des jeunes et moins jeunes à la valorisation du patrimoine naturel mondial et canadien. »

- M. Paul Gosselin, directeur général, Zoo de Granby

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada accorde un appui totalisant 148 750 dollars pour le projet communautaire Canada 150 d'expérience en soirée du Zoo de Granby.

Les grands thèmes de la vision du gouvernement du Canada pour le 150e anniversaire de la Confédération sont la diversité et l'inclusion, la réconciliation avec les peuples autochtones, l'environnement et la jeunesse.

Établi en avril 2015, le Fonds Canada 150 est doté d'un budget global de 200 millions de dollars.

Par l'entremise de ce fonds, le gouvernement du Canada investit de façon stratégique dans des activités qui appuient la vision de Canada 150 et encourage la participation directe des Canadiens.

