Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles se joindront aux Canadiens pour célébrer Canada 150







Le couple royal visitera la région de la capitale du Canada ainsi que cinq communautés au Nunavut et en Ontario durant la tournée royale de 2017 au Canada

OTTAWA, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui les villes et dates de la tournée royale de 2017 au Canada. Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles visiteront Iqaluit, au Nunavut, le 29 juin; les bases des Forces armées canadiennes de Trenton et de Wellington, dans le comté de Prince Edward, en Ontario, le 30 juin; et Ottawa et Gatineau, dans la région de la capitale du Canada, le 1er juillet.

Pour célébrer cet anniversaire mémorable, le couple royal participera à des activités qui soulignent les quatre thèmes de Canada 150 : la diversité et l'inclusion, la réconciliation avec les peuples autochtones, les jeunes et l'environnement.

Leurs Altesses Royales participeront aux activités publiques suivantes :

cérémonie d'accueil officielle et festin communautaire au parc territorial Sylvia Grinnell , à Iqaluit , le 29 juin;

, à , le 29 juin; rassemblement communautaire au Wellington Farmers' Market, dans le comté de Prince Edward , le 30 juin;

, le 30 juin; festivités entourant Canada 150, le 1er juillet, sur la colline du Parlement.

L'itinéraire complet de la tournée sera publié avant le début de la tournée.

Citations

« Nous sommes ravis de recevoir Leurs Altesses Royales au Canada à un moment aussi important de notre histoire. Le couple royal aura l'occasion de rencontrer et de découvrir des Canadiens qui ont des effets positifs sur leurs communautés et qui contribuent à laisser un legs durable aux générations à venir. Au cours de la tournée, nous mettrons en valeur notre diversité, la beauté naturelle du Canada, les efforts déployés dans le cadre d'une réconciliation avec les peuples autochtones et les réalisations de notre dynamique jeunesse. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Il s'agit de la 18e visite au Canada du prince de Galles et de la 4e visite de la duchesse de Cornouailles.

Il s'agit aussi de la première visite officielle au Nunavut du couple royal. Cependant, le prince de Galles a visité Iqaluit en 1970, alors que la communauté faisait encore partie des Territoires du Nord-Ouest. Il a aussi visité les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon en 1975, 1979 et 2001.

En plus de la région de la capitale du Canada, le couple royal s'est rendu dans différentes communautés ontariennes pendant les tournées de 2009 et 2012. Le prince de Galles a également visité l'Ontario en 1970, 1991 et 1996.

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles assisteront pour la première fois aux célébrations de la fête du Canada sur la colline du Parlement.

Liens connexes

Tournées royales passées http://canada.pch.gc.ca/fra/1445001961355/1452693042983 Monarchie et Couronne http://canada.pch.gc.ca/fra/1447172072670/1447172115365 Canada 150 http://canada.pch.gc.ca/fra/1468262573081/1468262646675

