Des élèves du secondaire en lice pour le titre du « plus brillant cerveau » au Canada







OTTAWA, le 25 mai 2017 /CNW/ - Le samedi 27 mai prochain, 15 étudiants du secondaire participeront au dixième concours canadien annuel Brain Bee des IRSC, qui aura lieu à l'Université McMaster à Hamilton, en Ontario. Tout comme un concours d'épellation traditionnel, ce concours des IRSC permettra aux élèves de tester leurs connaissances et de se mesurer à 14 autres gagnants régionaux de l'ensemble du pays. La seule différence? Les participants doivent répondre à des questions concernant le cerveau et la recherche en neurosciences pour décrocher le titre du plus brillant cerveau au Canada!

Pour fixer une entrevue, communiquez avec :

Dani Ablack

Relations avec les médias

Instituts de recherche en santé du Canada

613-948-2516

MediaRelations.Relationsaveclesmedias@cihr-irsc.gc.ca

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) savent que la recherche a le pouvoir de changer des vies. En tant qu'organisme fédéral chargé d'investir dans la recherche en santé, ils collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour appuyer les découvertes et les innovations qui améliorent la santé de la population et le système de soins du Canada. www.irsc-cihr.gc.ca

This document is also available in English.

SOURCE Instituts de recherche en santé du Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :